Jornada financiera: las cotizaciones de acciones y bonos padecieron el ruido político

Mientras la disputa entre el Gobierno nacional y Chubut suma nuevos capítulos, tanto las acciones como los bonos soberanos de Argentinos traducen en sus precios la incertidumbre que la disputa política genera y que arrastra a la reciente baja bursátil.

Este martes un juez federal falló a favor del gobierno de la provincia patagónica y en su resolución ordenó al Gobierno nacional suspender el recorte de fondos coparticipables. La determinación fue tomada por el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que llego a operar 1% al promediar la rueda emprendió una serie de ventas por la tarde para terminar despeñándose un 4,3%, a 1.034.335 puntos. La caída del índice líder de la plaza local , que obedeció plenamente a factores intrínsecos, contrastó con los números mixtos de Wall Street y las ganancias de 1,5% del índice Bovespa de San Pablo.

“Si bien los dólares financieros registraron otra caída fue más moderada que las anteriores, por lo que podríamos adjudicar esta corrección a la turbulencia que se respira en el plano político e inquieta a los inversores. Las acciones del panel líder operaron íntegramente a la baja. Sí, las 20 compañías que componen al panel padecieron la presión vendedora y Aluar, Ternium Argentina y Edenor se llevaron la peor parte con bajas entre el 7% y 8%”, detalló Fernando Staropoli, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.

El magistrado resolvió “hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincia del Chubut, contra el Estado Nacional-Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos”.

La medida judicial regirá “hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”, según surge del fallo.

Los activos de Argentina cayeron el martes por ventas disparadas a raíz de una compleja tensión política

Mientras se estima que el caso sería elevado directamente a la Corte Suprema, desde la administración del presidente Javier Milei se tildó de “extorsión” a la amenaza de la gobernación provincial de cortar a partir de este miércoles el suministro de gas y petróleo que se produce en ese distrito, en protesta por un recorte del desembolso mensual coparticipable.

“La tensión política frena el rally de los bonos (...) El conflicto entre Nación y las provincias tiene impacto sobre los bonos soberanos y provinciales en dólares”, sintetizó el agente de colocación y liquidación Cohen.

Las bajas de las acciones líderes del Merval, destacadas según el volumen operado (Fuente: Rava Bursátil)

ArcelorMittal, el segundo mayor fabricante de acero del mundo, interrumpirá por un mes las operaciones de cuatro plantas de Acindar en Argentina tras caídas en ventas del 35% a 40% en los dos últimos meses, dijo a Reuters una fuente de la empresa en Buenos Aires.

Las cotizaciones de los bonos soberanos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se retrajeron un 1,6% en promedio, encabezados por las emisiones dolarizadas, con un avance del riesgo país de JP Morgan de unos 54 puntos básicos para la Argentina, a 1.753 unidades a las 17:30 horas, tras haberse aproximado a un piso de 1.600 puntos la semana anterior, un mínimo en casi dos años.

Por otra parte, la provincia de La Rioja no pudo cancelar deuda recientemente por unos USD 26 millones y el gobernador bonaerense Áxel Kicillof no descartó una eventual emisión de una cuasi moneda.

“Encontramos que la reducción en el gasto público junto con el apretón monetario desde el Banco Central vienen acompañados de una reducción en el nivel de actividad económica que (...) resulta funcional al control de la inflación, facilitando el acomodamiento de precios relativos”, acotó el Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

El dólar libre bajó y el BCRA compró reservas

El dólar “blue” profundizó el sesgo negativo que vino registrando a lo largo del mes y finalizó este martes ofrecido a $1.070 para la venta, con una caída de diez pesos, ahora en su valor mínimo desde el 8 de enero. La divisa llegó a ofrecerse con leve alza a $1.085 por la mañana, pero no pudo defender la tendencia. A lo largo del segundo mes del año mantiene una pérdida de 125 pesos o un 10,5%, frente a una inflación mensual de dos dígitos, en una drástica corrección que recortó la suba del 2024 a solo 45 pesos o un 4,3 por ciento.

Basta comparar esta magra ganancia con la suba experimentada por el dólar mayorista, controlado por el Banco Central con su estrategia de devaluación gradual, que avanza en 2024 unos 32,65 pesos o un 4% a 841,10 pesos. Así, la brecha cambiaria alcanza ahora el 27,1 por ciento.

“El dólar dejará de ser objeto de deseo, los argentinos tienen USD 200.000 millones atesorados, van a tener que usarlos en el año 2024 para financiar la brecha que tendrán entre ingresos y gastos. En Argentina tenés seis monedas: pesos, pesos ajustados por inflación, dólar mayorista, dólar MEP, dólar ‘contado con liqui’ y dólar blue. Los dólares más temprano que tarde se van a convertir en uno solo y no lucen como ganadores. Me parece que el ganador será el peso que ajusta por inflación, sí y solo sí el Presidente cumple su promesa de superávit fiscal y no emisión”, explicó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

En una rueda mayorista con negocios por USD 385,4 millones en el segmento de contado, el Banco Central se quedó con compras por USD 142 millones, un monto que significó el 36,8% del total ofertado. Así duplicó el saldo comprador respecto de los USD 73 millones del lunes, que fue el monto más reducido desde el 31 de enero, cuando la entidad monetaria fue vendedora neta de USD 10 millones en el mercado.

El Banco Central acumula compras en el Mercado Libre de Cambios por USD 2.395 millones en febrero, en su cuarto mes seguido con saldo a favor por su intervención. Por otra parte, las reservas internacionales avanzaron este martes unos USD 68 millones, a 27.556 millones de dólares.