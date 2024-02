Jubilados: cuánto cobrarán en marzo tras el aumento y el bono de ANSES confirmado

El haber mínimo volverá a actualizarse en marzo, en base a la fórmula de movilidad vigente. REUTERS/Agustin Marcarian

Desde marzo las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento nominal por la fórmula de movilidad vigente, que arrojó una suba de 27,18%, oficializada esta mañana por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A eso se sumará el bono de $70.000 que confirmó el Gobierno, pero que estará limitado a aquellos beneficiarios que tienen haberes más bajos. De todos modos, en términos reales volverán a perder poder adquisitivo en sus ingresos.

¿De cuánto es la jubilación mínima?

En detalle, los jubilados que cobran el haber mínimo pasarán de cobrar $105.713 en febrero a $134.445 desde el mes que viene. Con el refuerzo, la jubilación mínima ascenderá a $204.445 brutos, por encima de los $160.713 que percibían hasta ahora en total.

Por su parte, el haber máximo, pasará de $711.346, a $ 925.000.

¿De cuánto es el bono de ANSES para los jubilados de marzo?

El Gobierno pagará un bono de $70.000 a los jubilados de la mínima. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó anoche que el Gobierno otorgará un bono de $70.000 a los jubilados que perciben sus haberes en la ANSES y señaló que la jubilación mínima, con el aumento del 27,18%, totalizará casi 205.000 pesos.

Vale recordar que el bono se paga de manera proporcional para que ninguno de los beneficiarios quede por debajo del mínimo. Tal es así que los haberes superiores a $204.445 solo se moverán por la fórmula de movilidad actual pero no recibirán el refuerzo de ingresos. Mientras que todos los haberes que queden por debajo de ese nivel, cobrarán un bono proporcional que lleve a sus ingresos al mínimo establecido por el Gobierno.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES de marzo?

El bono está destinado a beneficiarios cuyos haberes no superen los $204.445. La cifra de ese refuerzo es de $70.000 sólo para aquellos que cobran la jubilación mínima, mientras que montos proporcionales se van asignando a cada beneficiario que no alcance ese nivel. Ninguno cobrará menos de $205.445 en marzo, pero aquellos cuyo haber sin refuerzo supere ese piso no tendrán bono alguno, sólo el ajuste del 27,18 por ciento.

El mecanismo de actualización, que tiene como componentes la recaudación de Anses y la evolución de los salarios, arrojó un porcentaje de incremento muy por debajo de la inflación del período, proyectada en torno al 70%, ya que se actualiza con un trimestre de rezago. Es decir, para marzo próximo se tomó el último trimestre del año pasado.

Anses informó que las jubilaciones subirán 27,18% desde marzo.

Atraso frente a los precios

Esa dinámica dará como resultado una nueva pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. El titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, precisó que para que los haberes recuperen el nivel de marzo de 2023 el bono debería ser de $170.000 el mes que viene, en abril y en mayo. Aunque eso no compensaría la caída de los últimos meses.

En junio habrá una nueva indexación a partir de los datos del primer trimestre de 2024. De allí también habrá una actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares que reciben los trabajadores formales y monotributistas.

Para evitar que pierdan poder adquisitivo en los primeros 5 meses de 2024 respecto a los primeros 5 meses de 2023, el refuerzo para las jubilaciones debería ser de $236.000 mensuales, según las cuentas del IARAF.

“Dado el aumento nominal y la inflación prevista, los haberes de marzo, aún incrementados, tendrían una pérdida de poder adquisitivo del orden del 44,5% respecto a igual mes de 2023. Los haberes del primer trimestre, a su vez, tendrían una pérdida de poder adquisitivo del orden del 43,4%. Y los haberes conjuntos de los primeros 5 meses tendrían una pérdida de poder adquisitivo del 44,8%”, sostuvo Argañaraz.

La jubilación cayó a $83.000 en términos reales, según Idesa, la pérdida más alta en 22 años. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un análisis de IDESA muestra que enero, por efecto de la inflación, la jubilación mínima se redujo al equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023, mes en el que había llegado a $105.713. Tomando los precios de diciembre del año pasado para comparar históricamente, el análisis concluyó que en febrero el poder de compra de las jubilaciones será el más bajo desde 2002, cuando equivalía a $83.078. Con una inflación que rondó el 20% en enero, el valor real de la jubilación mínima caería por debajo de los $83.000, su menor nivel en 22 años.

En tanto, en enero el gobierno concretó el mayor recorte real interanual del gasto público de los últimos 30 años, como resultado principalmente del ahorro en jubilaciones y pensiones, según el Iaraf. En este sentido, la jubilaciones y pensiones contributivas tuvieron una participación del 33% en el monto total ahorrado de $2,7 billones (-$885.074 millones). Así lo precisó el instituto que comanda Nadin Argañaraz. El mismo camino es el que le toca recorrer a los demás gastos sociales que están atados a la fórmula de movilidad que continúa vigente, a menos que se decida un incremento extraordinario.