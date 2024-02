Los 4 motivos que explican por qué los dólares paralelos caen debajo de $1.200 y se achica la brecha cambiaria

Necesidad de pesos. Persisten factores bajistas para los dólares paralelos, que hoy -tanto en el “blue” como los bursátiles- se alinearon debajo de los los 1.200 pesos. En concreto, la baja del dólar libre desde los máximos de enero -$1.260 para el dólar libre el jueves 25 y $1.328 para el “liqui” el 23 de enero- obedeció en parte a una oferta que sobrepasó la demanda. Ingresos diezmados por una inflación en máximos del siglo XXI obligaron a muchos ahorristas y también pequeños empresarios a desprenderse de parte de sus tenencias en divisas para llegar a fin de mes. En el caso del dólar libre, si estas divisas se mantienen en efectivo es más conveniente venderlos al “blue” -hoy a $1.105 en la ventanilla compradora de las “cuevas”- que hacerlo en el banco, donde se los paga a $822 en promedio. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio explicó a Infobae que “hay de todo un poco, menor tensión sobre los mercados, ingreso de dólares de los exportadores y por ahí también se empieza a notar la falta de pesos. No creo que haya solo un factor, creo que como siempre, es una combinación que se traduce en bajas de las cotizaciones”. El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano añadió que “a la circulación monetaria la han restringido, con lo cual la suba del dólar ‘blue’ no está en ninguno de los papeles, porque si no hay billetes en la calle el dólar blue no sube, así que el que apuesta por el blue, pierde”.