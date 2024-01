Woldcoin, la empresa que escanea ojos a cambio de criptomonedas y que impulsa el creador de ChatGPT: fenómeno y dudas

El "orb", el artefacto que escanea el iris y genera una WorldID única para cada persona (Reuters)

Filas de argentinos en Palermo, en Bariloche o en Córdoba han permitido que una esfera de aspecto retrofuturista escanee el iris de sus ojos a cambio de recibir como depósito inicial 10 tokens de una criptomoneda llamada Worldcoin y que cotiza en torno a unos USD 2,50 en el mercado.

El proyecto, impulsado por el célebre Sam Altman, creador de ChatGPT, despertó en la Argentina el interés de medio millón de personas que se prestaron a la lectura de sus datos biométricos a cambio de, instalación de una app mediante, recibir ese equivalente a unos $30.000 en criptomonedas.

Y también los temores respecto a qué hace esta empresa y su aparato de ciencia ficción bautizado “orb” comprando datos biométricos de personas que, probablemente, no estén dando un consentimiento informado sobre lo que hacen.

En agosto último, la empresa fue denunciada por una posible violación de la Ley de Protección de Datos Personales en la Argentina. Un proceso que en enero de este año avanzó con una reunión entre representantes de la empresa y el Gobierno en el que se intentó hacer que la operación se ajuste a las normas locales, como por ejemplo la inscripción en el nuevo registro de bases de datos personales para responsables que no se encuentren establecidos en el territorio argentino, algo que la empresa por el momento no completó.

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) continúa en contacto con ellos, sin expedirse respecto a si violan o no las normas locales.

Tiago Sada, Head of Product, Engineering & Design de Worldcoin

En ese contexto, esta semana visitó la Argentina Tiago Sada, Head of Product, Engineering & Design de Worldcoin y, en diálogo con Infobae, intentó despejar los temores respecto a la privacidad que genera la operación de la empresa que asegura tener 3 millones de usuarios en el mundo y que, afirma, busca crear una vía de acceso sencillo para el mundo cripto a millones de personas a través de la verificación de humanidad (proof of humanity) y, a partir de allí, crear todo tipo de negocios y aplicaciones para actividades económicas que necesitan asegurarse de que están tratando con personas y no con robots o inteligencia artificial.

“Es un proyecto cripto que fusiona la tecnología blockchain con la identificación biométrica para crear un ecosistema financiero y de identidad global”

Worldcoin es un proyecto cripto que fusiona la tecnología blockchain con la identificación biométrica para crear un ecosistema financiero y de identidad global. Su objetivo declarado es el de conectar a las personas de todo el mundo a través de una infraestructura financiera y de identidad descentralizada y privada. Worldcoin se basa en tres componentes principales: Worldcoin, la criptomoneda; WorldApp, una aplicación que permite a los usuarios interactuar con la red de Worldcoin; y World ID, un sistema de identificación biométrica que garantiza la unicidad y privacidad de los usuarios.

— ¿Podría contar cómo surgió Worldcoin y cuál es su propósito fundamental?

— Worldcoin se inició hace más de cuatro años, impulsado por la visión de Sam Altman sobre el futuro de la inteligencia artificial y la necesidad de una infraestructura financiera global. La idea era crear una red que conectara a todas las personas para programas sociales y otros fines, complementada con una infraestructura de identidad para verificar a las personas reales. La criptomoneda, como Bitcoin, era un concepto prometedor, pero su adopción era limitada. Worldcoin se propuso acelerar la adopción de criptomonedas y distribuir equitativamente el valor de la red.

— ¿Cuál es el sentido de el escaneo del iris? ¿Por qué necesitan esos datos para crear su infraestructura?

— Empezando por el lado financiero, creo que muy claramente cripto y especialmente Bitcoin, era una idea muy interesante para intentar generar una red financiera global entre personas, sin intermediarios. El problema es que menos del 1% de la población mundial había usado Bitcoin.

Entonces un poco la idea en ese momento era, bueno, así como Tesla llegó a acelerar la energía solar, ¿cuál sería el equivalente de poder acelerar la adopción de cripto? Y entonces se nos ocurrió esta idea muy sencilla, pero muy poderosa, que es, bueno, ¿qué hubiera pasado si Bitcoin hubiera empezado donde en vez de que lo tuvieras que minar, todas las personas del planeta hubieran empezado con un Bitcoin y luego puedan hacer lo que quieran? Bueno, pues eso hubiera generado que la gente aprendiera, que la gente tuviera que descargar una wallet, aprendiera a usar el entorno.

Se nos ocurrió esta idea muy sencilla, pero muy poderosa, que es, bueno, ¿qué hubiera pasado si Bitcoin hubiera empezado donde en vez de que lo tuvieras que minar, todas las personas del planeta hubieran empezado con un Bitcoin y luego puedan hacer lo que quieran? (Reuters)

Algunos quizá se lo quedarían, otros quizás no, pero definitivamente más del 1% de la población hoy en día estaría usando estos sistemas. Entonces quizá hubiera sido una idea muy interesante para acelerar esa adopción y también distribuir de manera mucho más justa a todos el valor de esa red.

Y luego, por otro lado, la parte de la identidad. Bueno, para empezar, resulta que es un problema que tienes que resolver si quieres hacer ese experimento de darle una cripto a cada persona del planeta, porque si no resuelves ese problema, pues yo puedo reclamar 100 Bitcoin con distintas identidades. Pero más allá de eso, pues hoy en día ya en el mundo es muy difícil saber qué es una persona y que no en Internet.

— En relación con la privacidad, ¿cómo abordan las preocupaciones sobre la seguridad y la protección de datos personales?

— La privacidad es central en Worldcoin. Trabajamos con reguladores en cada país para cumplir con las normativas locales, incluyendo las financieras y de privacidad. Por ejemplo, nuestra aplicación WorldApp no requiere información personal como nombre o email, y la información biométrica se procesa localmente y se elimina inmediatamente, similar a cómo funciona Face ID en los iPhones.

Utilizamos tecnologías avanzadas para procesar estos datos localmente en el dispositivo del usuario, y se eliminan inmediatamente después de la verificación. No almacenamos datos biométricos en nuestros servidores, lo que reduce significativamente el riesgo de mal uso o compromiso de estos datos.

“Trabajamos con reguladores en cada país para cumplir con las normativas locales, incluyendo las financieras y de privacidad”

— En Argentina, Worldcoin enfrentó una denuncia basada en la ley de protección de datos personales. ¿Cómo responden a estas preocupaciones legales y qué medidas han tomado para cumplir con las regulaciones locales?

— Worldcoin respeta la Ley de Protección de Datos Personales en la Argentina. Hemos trabajado estrechamente con los reguladores locales para demostrar nuestro cumplimiento con la ley de protección de datos personales.

Un detalle del Orb

— ¿Podría explicar más sobre cómo Worldcoin aborda el tema de la privacidad en relación con el intercambio de información con terceros, especialmente en el contexto de las integraciones con otras plataformas?

— Worldcoin ha sido diseñado para maximizar la privacidad del usuario. En el caso de integraciones con terceras plataformas, como Reddit, Telegram o, como esperamos se concrete muy pronto, con Mercado Shops de Mercado Libre, utilizamos un sistema de “prueba de cero conocimiento”. Esto significa que podemos verificar la identidad de un usuario sin compartir información personal. Cada vez que un usuario utiliza su World ID en una plataforma diferente, se genera un identificador único y desechable, lo que impide el seguimiento o la asociación de actividades entre diferentes servicios.

“Cada vez que un usuario utiliza su World ID en una plataforma diferente, se genera un identificador único y desechable, lo que impide el seguimiento o la asociación de actividades”

— ¿Por qué Worldcoin aún no se ha expandido completamente en Estados Unidos? Parecen priorizar mercados del sur global

— En Estados Unidos, la falta de claridad regulatoria en torno a las criptomonedas ha limitado nuestra expansión. Aunque los Orbs están disponibles, la parte del token de Worldcoin no se ha implementado allí debido a estas incertidumbres legales. Así que no es cierto que no estemos allí. Además, también estamos operando en varios mercados europeos, con lo cual no es cierto que apuntemos sólo a una parte del mundo.

— Respecto al modelo de negocio de Worldcoin, ¿Cuál es el objetivo de negocio? ¿Cómo es que aspiran a hacer ganancias?

— Hay dos aspectos en nuestro modelo de negocio. Primero, la startup Tools for Humanity, que desarrolla productos como WorldApp, opera con un modelo de negocio tradicional de software. Un negocio como el de cualquier wallet que hoy es gratis y más adelante podría ofrecer servicios extra. En cuanto a la red en sí, los tokens representan la propiedad de la red y su valor es determinado por el mercado. La idea es que los usuarios sean propietarios de la red simplemente participando en ella.

Por último, en lo que es WoldID no hay en este momento una aplicación de negocios puntual, aunque las posibilidades son muchas. Sólo imagina los problemas que tiene Taylor Swift cuando trata de vender tickets y son comprados por bots, Twitter está teniendo problemas con las cuenta no humanas, desde transacciones financieras a cualquier aplicación imaginable, es infinita la cantidad de negocios que pueden utilizar una validación de identidad que te asegura que estás tratando con un humano y, al mismo tiempo, le da al usuario la seguridad de que puede verificarse en múltiples plataformas sin dejar un rastro.

— ¿Cuál es el plan para el futuro, especialmente en términos de adopción y desarrollo tecnológico?

— Nuestro objetivo es construir la red de identidad privada y de inclusión financiera más grande posible. Estamos enfocados en expandir el acceso y el servicio en todo el mundo. Además, queremos inspirar a la comunidad de desarrolladores y emprendedores para que creen aplicaciones y casos de uso innovadores utilizando World ID.

— ¿Cuáles son los objetivos específicos para Worldcoin en Argentina?

— En Argentina, nuestro objetivo es ampliar significativamente el acceso y el servicio. Ya hemos verificado a más de 500.000 personas y estamos operando en varias regiones. Buscamos llegar a un millón de usuarios para fines de 2024 y fomentar el desarrollo de aplicaciones locales que utilicen World ID.