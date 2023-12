La salida del cepo importador será gradual: sin dólares, por ahora seguirán los pagos diferidos

El Gobierno no podrá liberar los pagos de importaciones de una vez, ya que la delicada situación de las reservas no lo permite. Será gradual

“Reemplazaremos el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto”, enfatizó este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del anuncio del paquete de medidas de urgencia económica. Lo que no mencionó públicamente es que liberarán el permiso pero no el pago inmediato; no porque no quieran, sino porque hoy es inviable por la delicada situación de las reservas del Banco Central.

¿Cómo será entonces esta transición, que puede durar varios meses, entre el esquema actual y el deseado? Fuentes privadas y cercanas al nuevo equipo económico confirmaron a Infobae que, salvo para algunos muy pocos rubros como combustibles o las importaciones vinculadas con la salud, para el resto seguirá existiendo el esquema de financiación que implementó el gobierno pasado, con plazos que oscilarán, dependiendo del rubro, entre los 30 y los 120 días. En el caso de bienes finales, podrán acceder al tipo de cambio oficial a los 180 días. Es decir que las empresas tendrán que pedirle un poco más de paciencia a sus proveedores y confiar en que, con el nuevo gobierno, a partir de ahora los plazos otorgados sí se van a cumplir.

Pero no todas las compañías tienen esa posibilidad. Hay muchas cuyos proveedores directamente ya les cortaron las entregas hasta no tener regularizado el cobro, por lo que en estos casos tendrán que acudir al dólar financiero para pagar parte o toda su deuda y poder regularizar sus relaciones comerciales, dijeron las fuentes. En el equipo económico no descartan que esta situación pueda generar un efecto “puerta 12″ y provoque una disparada del CCL, que hoy cotiza a poco más de $1.000. Pero al mismo creen que, si eso ocurre, sería un efecto temporal.

La nueva metodología para habilitar importaciones (el sistema tendrá nuevo nombre) quedará explicitada en una resolución que emitirá, probablemente esta semana, el secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, una vez que esté designado y tenga firma.

Según pudo saber este medio, todas las importaciones que se aprueben a partir de la oficialización de esa norma podrán acceder al nuevo dólar oficial -$800 más 17,5% de impuesto PAIS, es decir, $940- una vez vencido el plazo de pago que le sea otorgado, pero todas las SIRA dadas hasta ahora y que no fueron canceladas serán consideradas como parte del stock de deuda, que se incrementó en unos USD 35.000 millones este año (el total asciende a USD 55.000 millones). Incluso las que fueron aprobadas los días previos al cambio de gestión, cuando no sólo el equipo de Sergio Massa liberó gran parte de los permisos solicitados, sino que también le puso fecha de pago a otra gran parte.

En el mensaje grabado ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que eliminará el sistema SIRA y lo reemplazará por otro meramente informativo

“Esto puede ser por 6 meses. Hay que recrear la cuenta positiva de flujo en dólares”, dijo una de las fuentes consultadas. Ya con la devaluación, se logrará, según el Gobierno, este flujo positivo, pero llevará tiempo; con seguridad, hasta la llegada de la próxima cosecha gruesa, en abril/mayo.

Desde el sector importador ya preveían que la apertura no sería de un día para el otro por la sencilla razón de que para recuperar la capacidad de pago hay que tener normalizado el tipo de cambio y engrosar el nivel de reservas. “Vamos a tener un primer semestre complejo. Seguiremos pagando en diferido en función del tamaño de la empresa y el tipo de mercadería. No se puede desarmar esto rápidamente sin financiamiento”, dijo una fuente del rubro.

Respecto del stock de deuda, trascendió que la Secretaría de Comercio iniciará un registro para pasar en limpio si parte de esa deuda corresponde a importadores que en realidad ya saldaron ese pasivo y buscaron pulsear por dólares baratos a precio oficial o si es deuda intrafirma. Para los que superen ese filtro, el Banco Central emitiría bonos a suscribir en pesos por el monto de su deuda para que los deudores puedan ir a accediendo a divisas para cancelarlos. Los detalles operativos se conocerán este miércoles por parte de la autoridad monetaria.

El nuevo tipo de cambio para importar, que quedará en $940, tendrá un impacto inicial fuerte, analizan entre los empresarios del sector. “Con este dólar, la demanda se ajusta automáticamente, aunque muchos tengamos presente que la mayoría de los importadores ya trabajaba con un valor más alto”, dijeron en una empresa que compra productos de bazar en el exterior. Otro empresario importador agregó: “Si se sincera el tipo de cambio y empieza a haber más acceso a la compra de dólares, suben tarifas, los alimentos y los servicios, el consumo se va a caer. Mi problema no es que me suban el impuesto PAIS, sino que caiga la demanda”.

Según admitió Caputo, este gravamen será temporal. Sostenerlo por un tiempo se explica en la necesidad de recuperar las cuentas públicas. Este impuesto hoy explica el 0,73% del PBI, por lo que en el estado en que se encuentra hoy el fisco -con un déficit de 5 puntos del producto-, no se puede eliminar por el momento.