Nuevas restricciones cambiarias: cómo pagar hoy los gastos en dólares de las tarjetas de crédito

El Banco Central (BCRA) aplicó este lunes una nueva normativa que limita la compra de dólares durante la jornada y aún se esperan definiciones respecto de la política cambiaria, junto con la designación del nuevo presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausilli. En este contexto, quienes se encuentren en el exterior o quieran realizar compras online en moneda extranjera deberán tener en cuenta cuáles son las reglas.

En detalle, el Central dispuso la “regla de conformidad previa” para todas las compras de dólares que se realicen a través del mercado único y libre de cambios. Por el momento, no hay ventas de dólar mayorista ni de dólar ahorro para particulares.

La norma se oficializó a través de la Comunicación A 7915 e indicó: “El Banco Central de la República Argentina decidió hoy aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio”.

“La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante”, agregó.

“Durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades”, concluyó.

Si bien la demanda de divisas al público no tiene restricciones en la normativa del BCRA, las entidades no están vendiendo al público. Bancos como Galicia, HSBC, Santander, BBVA e ICBC, entre otros, comunicaron a sus clientes por “home banking” que la operación de compraventa de dólares no está disponible por el momento.

Esto ocurre ya que, según fuentes del sector le indicaron a Infobae, el Banco Central “no le está vendiendo divisas a los bancos”.

No obstante, los pagos de consumos en el exterior con tarjeta están habilitados. Ahora bien, como resultado de dichas restricciones aquellos que efectúen sus compras en moneda extranjera con tarjeta de débito se verán obligados a pagar un dólar mucho más alto ya que el oficial registró un las pizarras un alza del 12% en promedio, pasando de valer $390,97 al cierre del jueves, previo a la asunción de Javier Milei, a $438,38.

A esto se debe sumar la carga tributaria del 155% que rige para estas operaciones, cuyo tipo de cambio asciende a $1117,87. Hasta el jueves pasado, la cotización se ubicaba en los $996,97.

En lo que respecta a las tarjetas de crédito, si este lunes se produce el vencimiento con gastos en dólares sólo se podrán saldar con dólares que ya estén depositados en caja de ahorro. Si se quiere pagar en pesos, habrá que esperar que las nuevas autoridades del BCRA aprueben la transacción.

Por otra parte, se pueden hacer compras con la tarjeta de crédito en dólares pero el pago se deberá realizar al tipo de cambio del día en que se produzca el vencimiento, con la incertidumbre que esto implica dada la falta definiciones por parte del gobierno entrante hasta el momento.

En este contexto, el economista Pablo Repetto de Aurum Valores recomendó “tratar de hacer el pago de la tarjeta hoy y cerciorarse que el pago se aplique al saldo en divisas y no que cancele el pago en pesos y quede sin cancelar la parte de dólares”.

Los impuestos vigentes para el gasto en dólares

Cabe recordar que en octubre pasado, a través de la Resolución General N° 5450/23 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se elevó al 100% la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias para los gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, sumándose al 25% a cuenta de Bienes Personales y el 30% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). De esta forma, la carga tributaria total asciende a 155%.