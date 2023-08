La aceleración de la devaluación comenzó a frenar la liquidación de exportadores a través del dólar agro

Ayer, el dólar agro liquidó USD 85,3 millones uno de los menores registros de esta versión del programa. EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Podría haber sido un día similar al del lunes, pero la intervención récord e infructuosa del Banco Central para frenar al dólar MEP, interrumpió la réplica y encendió las luces de alarmas. La dolarización de las carteras creció geométricamente a tres ruedas de las PASO.

Es tal la dolarización que los bonos que ajustan por la devaluación tienen rendimiento negativo por sus precios elevados, sobre la par, mientras los bonos CER dan un rendimiento de inflación más 23 puntos. En otras palabras, el mercado cree que el dólar va a subir más que el costo de vida.

Por eso, el tema es el dólar y solo el dólar. Por caso los bonos se mantuvieron estables y las acciones tuvieron un rebote para compensar las anteriores caídas, de más de 4%, con elevados negocios.

El riesgo país se ubicó en 2.010 puntos básicos, 10 unidades (-0,5%) por debajo del día anterior por la influencia de la suba de precios de los bonos con que se interviene el dólar. Los bonos con ley extranjera, estuvieron estables en la plaza local y en el exterior.

Según el trader Esteban Monte “cuando el dólar MEP escalaba a $529, el Banco Central salió a intervenir toda la jornada. Pero no fue como las anteriores. Esta vez el monto operado en el bono AL30 fue de $85,6 mil millones y en AL30D (dólares) de USD 91,08 millones. Ambos montos son récord tanto en volumen operado como en el monto de intervención oficial ya que el Banco Central utilizó más de USD 100 millones y no pudo evitar que el dólar MEP suba a $522 (+$5,23). Las reservas escasean y cada dólar que sale, no vuelve. A 5 días de las PASO crece la incertidumbre y obliga a ahorristas e inversores a buscar refugio en el dólar”.

El dólar MEP en el Senebi, donde los negocios son bilaterales, perdió$3 y cerró en $563. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) en el contado inmediato quedó igual en $597,30 y en el Senebi subió $7 a $594. El dólar libre estuvo errático: comenzó la rueda en baja a $590 pero cerró en $598 (+$2).

Para el analista financiero Franco Tealdi “fue una intervención récord sobre el MEP. Son muchos los inversores que buscan cobertura y operando el dólar 48 horas que consiste en comprar un bono en pesos en contado inmediato y venderlo después del parking, en 48 horas lo que les da un dólar con un costo de $520 que es más barato que cualquier otro dólar. El mercado habló solamente de esto y se observaron montos récord en los bonos AL30 y GD30 que se utilizan para estas operaciones. Yo creo que es un subsidio que va a durar hasta las elecciones”.

El dólar mayorista subió $1,04 a $284,19. El ritmo de devaluación ahora es más alto que la tasa de interés y eso puede tener consecuencias. Pero como el gobierno no mira más allá del domingo, pasa de alto estos detalles incluso el de que las entidades pidieron al BCRA que les remita USD 59,4 millones para atender la demanda de los clientes.

El informe diario de Consultora F2 de Andrés Reschini indica que “el tipo de cambio está avanzando a un ritmo promedio de 12,69% mensual en lo que va de agosto y de seguir así a fin de mes cerraría con un aumento de 13,13% haciendo notar su efecto en el nivel de precios”.

El informe alerta que “el dólar agro liquidó USD 85,3 millones y es el menor registro desde las dos primeras ruedas de esta versión del programa. Habrá que seguir la evolución de este volumen ya que habíamos mencionado que este crawling y los futuros generaban pérdida de atractivo en el tipo de cambio diferencial de $340″.

Sobre el mercado de futuros indicó que “ajustaron con fuertes bajas hasta el primer trimestre de 2024 (excepto agosto 2023). Fin de setiembre fue la posición más golpeada. El interés abierto (contratos abiertos) cerró en 3.834 millones y sumó 185,3 millones, lo que incrementa las probabilidades de que el Banco Central haya intervenido más decididamente para dibujar expectativas más acotadas de devaluación. Por de pronto, este tibio salto devaluatorio no acota la brecha, acelera la inflación y no acumula reservas”.

La venta de USD 21 millones en la plaza mayorista más la intervención cambiaria en el contado inmediato hizo que las reservas bajen USD 150 millones a USD 24.126 millones.

El analista financiero y experto en agro mercados Salvador Vitelli señaló que “el hecho de que la intervención se haya concentrado en el dólar MEP, dejando afuera al contado con liqui, muestra que las reservas son escasas y no alcanzan para batallar en los dos frentes a la vez. Los precios de cierre del MEP muestran a un dólar subsidiado frente al “blue” que, si bien recortó la brecha, es cercana a 15%”.

“El mayor ritmo de devaluación -agregó- apunta a hacer un guiño al FMI. En el anuncio de prensa, porque ni siquiera es un acuerdo, se habló de políticas que se van a implementar, pero nunca se dijo cuáles eran”, agregó.

Sobre el dólar agro, indicó que “los negocios dolarizados que se estaban dando con coberturas, se dejaron de ofrecer por la suba de las tasas de cobertura y porque nadie sabe que va a suceder después de las PASO”.

En la Bolsa, se operaron $8.896 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 4,35% e hizo caso omiso a la baja de las Bolsas del mundo. Central Puerto (+6,34%), Telecom (+4,36%) y Banco Macro (+4,32%) fueron lo más destacado.

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $12.852 millones porque para los inversores son una forma de cobertura ya que los certificados son en pesos y cotizan al valor del CCL.

La rueda de hoy apunta a ser muy tensa porque el Central está alertado de que el sector privado se despertó y no hay monto de intervención que lo frene en su camino a hacerse de dólares. Por ahora el plan cambiario es llegar al viernes. El 14 de agosto, es el lejano plazo.

