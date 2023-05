Ahora 12: cómo impactó la baja de tasas en el consumo y en las “cuotas sin interés” que ofrecen los comercios

El retail afirma que la baja de tasas de los planes Ahora no es significativa, ya que en la tasa directa representa apenas un punto porcentual

La reducción en la tasa de interés del plan Ahora 12 oficializada hace diez días por el Gobierno tuvo como principal motor la necesidad de impulsar más el consumo en un contexto macroeconómico complejo, con una inflación que se acelera día a día y con salarios que, en muchos casos, la persiguen desde atrás. Aunque algunos rubros, como el de electrodomésticos, registran crecimiento en unidades respecto del año pasado (porque no hay incentivos al ahorro y los pesos cada vez valen menos), en otros sectores la caída en las ventas se empieza a sentir. Y en un año electoral, el objetivo del oficialismo es que no caiga el poder adquisitivo de la población.

La decisión de reducir la tasa del programa 9 puntos se enmarcó en un conjunto de medidas que incluyó una suba en la tasa de interés general, que pasó de 91% a 97%. El equipo económico dijo en ese momento que la tasa nominal anual del Ahora 12 bajaría del 82,45% al 72,75%, es decir, 9 puntos. Pero en realidad lo que Massa hizo fue evitar la suba (que se habría dado a partir del aumento general) y la reducción real fue menor (cayó de 77,35% a 72,75%), es decir, 4,6 puntos porcentuales. Peor aún, la tasa directa que le cobran los bancos a los comercios se redujo en apenas 1 punto, por lo que la decisión, coinciden empresarios y banqueros, no moverá la aguja del consumo.

Muchos comercios ofrecen el mismo precio al contado que en cuotas “sin interés”, que en realidad tienen costo pero es absorbido por el negocio. Pero a medida que las tasas fueron subiendo, a pesar de que la tasa del Ahora 12 está subsidiada, absorber el costo de financiar en 12 pagos hoy implica un esfuerzo importante para el comerciante. Por lo tanto, prácticamente desaparecieron las ofertas de 12 cuotas sin interés. La gran mayoría de los locales sostiene 3 y 6 y si el cliente busca más plazo, el comercio le cobra el recargo correspondiente, que en el caso de las 12 cuotas hoy es de 52,54% (corresponde a la TNA de 72,75%).

Más que bajar la tasa del plan Ahora 12, lo que hizo Massa fue evitar su suba

Es decir que si un producto cuesta $100.000, con el plan Ahora en 12 pagos el precio sube a $152.540, que el cliente pagará en 12 pagos de $12.711. Con la tasa anterior, de 77,75%, el recargo era mayor, pero la diferencia no es sustancial. Claro que si el consumidor suma esa pequeña reducción de la tasa y evalúa la inflación proyectada, comprar con los planes Ahora es negocio.

Lo que difícilmente ocurra es que los comercios ofrezcan más productos en cuotas sin interés que lo que venían haciendo, ya que la baja en la tasa directa, en el caso de las 12 cuotas, fue menor a un punto porcentual. Si antes de este cambio se le cobraba al comerciante 29,4%, ahora se le retiene 28,4% de cada operación.

“Es muy poco 9 puntos. Cuando lo ves en la tasa directa no incide tanto. Por cada cupón de $100, el retail recibe $72, cuando antes recibía $71. Algo puede ayudar, pero no es significativo”, señaló el directivo de una cadena de retail, quien dijo que si del total de la cartera de productos hasta ahora tenían el 20% con “cuotas sin interés”, a partir de ahora puede ser el 25%. Y los consumidores compran principalmente cuando no tienen que pagar un interés, aunque éste esté implícito en el precio del producto. Según la fuente de esta cadena, “hay un porcentaje de gente que compra en cash, pero son más los que optan por las cuotas sin interés”. “Todos los días ofrecemos productos distintos en 3 y 6. En 12 ya casi no hay, excepto con el recargo del programa oficial”, agregó.

Son pocos los productos que tienen hoy 12 o más cuotas sin interés, ya que las tasas subieron bastante y muchas veces los negocios no pueden asumir ese costo

Y cuando se analiza qué sucedió con las ventas del programa, la suba de las tasas hizo que los consumidores dejen de utilizarlo tanto. El informe de Prisma del primer trimestre del año mostró cómo se desinfló el programa. De 22,02% que representaban los planes Ahora del volumen de compras con tarjeta de crédito en el último trimestre del 2022, bajó al 19,80% entre enero y marzo de este año. Además, quedó ratificado en este documento que creció la preferencia por los planes cortos, como el Ahora 3.

En el sector de indumentaria, algunas marcas -las más costosas- ofrecen 12 cuotas sin interés para poder vender, pero la gran mayoría descansa en 3 y 6. Si el consumidor quiere más, debe pagar el recargo. “Hoy todas las marcas que ofrecen 12 cuotas pagan 28,47% sobre el valor de la prenda con IVA. Las que ofrecen 6 cuotas, el monto es 16 puntos. Eso se absorbe. La baja de la tasa prácticamente no tiene ninguna incidencia”, dijo una fuente del rubro consultada por Infobae.

En otro retail de electrodomésticos coincidieron con que “la tasa no bajó prácticamente nada” y que “ya no hay casi ofertas de 12 pagos sin interés”. “Tenemos 8 televisores en 12 cuotas, pero mucho de eso es porque el proveedor aporta, es decir, me da más rentabilidad para que asuma ese costo, pero si no, el comercio solo no puede asumir la tasa de 28,4% más lo que implica esperar 18 días hábiles para cobrar. No hay un gran beneficio en la medida”, dijo otro directivo.

Seguir leyendo: