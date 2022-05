¿Cómo jubilarse con una fortuna?: los consejos de una emprendedora para no cometer errores en la vida cotidiana

Jen Glantz

La famosa emprendedora Jen Glantz dio a conocer sus secretos para poder jubilarse joven y con una fortuna. En un artículo que publicó Business Insider, Glantz, quien transformó su pasión como dama de honor de las bodas de sus amigas en una profesión, expresó: “Desde que cumplí los 30 años, me he encontrado obsesionada no sólo con averiguar cómo jubilarme pronto, sino cómo hacerlo como millonaria”.

La columnista y autora de numerosos podcast, nacida en 1988, explicó: “Después de pasar la mayor parte de mis 20 años sin una estrategia de finanzas personales o un plan de ahorro, no sólo he tenido que trabajar horas extras para limpiar algunos de mis errores de dinero, sino también apegarme a un presupuesto estricto para mantenerme en el camino hacia mis metas”.

“Aunque ahora hago contribuciones mensuales a mi cuenta de jubilación y a mi cuenta de ahorros para emergencias, trato de limitar el consumo de deudas e invierto en una cartera diversificada de acciones, bonos y criptomonedas, me pregunto qué más debería hacer, o dejar de hacer, para poder jubilarme pronto como millonaria.

La compra de criptomonedas, recomendada por la emprendedora Jen Glantz

A partir de este objetivo, afirmó cuáles “son los errores a los que los expertos financieros me instaron a prestar atención para poder cumplir con ese complejo objetivo”.

1. Deja de improvisar tu estrategia financiera: “Cuando cumplí 30 años, centré mis objetivos en los cambios inmediatos que podía hacer para sanear mis finanzas. Cambié mis hábitos de gasto y creé estrategias a corto plazo que me ayudaran a salir de las deudas. Incluso ahora, muchos de mis planes financieros se centran en cómo puedo seguir aumentando mi patrimonio neto en los próximos cinco a diez años”, indicó en Business Insider.

“El planificador financiero Jason Dall’Acqua hizo hincapié en lo importante que es para mí dejar de improvisar mi estrategia financiera y empezar a trazar planes para objetivos a más largo plazo”, detalló.

“En lugar de pensar sólo en cómo costear mi estilo de vida hoy y en los próximos años, Dall’Acqua me aconsejó que pensara de forma más holística en lo que quiero conseguir financieramente en el futuro y que luego escribiera un plan para poder hacerme responsable”, afirmó.

“Al igual que cualquier otro plan, tu plan financiero te permite trabajar hacia atrás y determinar los pasos que puedes empezar a dar hoy para trabajar hacia tus objetivos”, dijo Dall’Acqua.

2. Tomarse en serio la inversión: “Como inversora relativamente nueva, sentí la presión de empezar a poner mi dinero en acciones, bonos y criptomonedas, sin mucho plan”, aclaró.

“El planificador financiero Greg Meyer dijo que para retirarse como millonario, es importante planificar tu estrategia de inversión. Meyer me aconsejó que me asegurara de no tener demasiado dinero para mi jubilación en efectivo o en inversiones de bajo rendimiento. Cuando lo comprobé, me di cuenta de que estaba cometiendo ese error”, indicó en el artículo de BI.

“Si la jubilación tiene un horizonte temporal largo, entonces puede permitirse asumir más riesgo de inversión y tener un mayor porcentaje de sus inversiones en renta variable”, dice Meyer. “Tener una exposición a la renta variable es la mejor manera de combatir los efectos de la inflación en el tiempo”, explicó.

3. Ser intencional con el gasto: “El asesor financiero Robert Johnson dice que si jubilarse como millonario es uno de mis objetivos principales, tengo que tener cuidado con cómo estoy gastando mi dinero ahora”.

“Johnson dijo que el error más común que comete la gente es dejar que sus gastos aumenten en proporción a su nuevo salario. Por ejemplo, la gente se muda a un apartamento más grande o se compra un coche o una casa más caros para premiarse por haber recibido un aumento de sueldo”.

Pero luego “son incapaces de mejorar su situación financiera porque gastan todo lo que ganan”.

“Actúa como si no hubieras recibido el aumento”, dice Johnson. “Es decir, siga llevando el mismo estilo de vida que llevaba antes de recibir el aumento e invierta la diferencia”.

“He estado trabajando para ceñirme a un presupuesto estricto, pero este consejo me hizo echar un vistazo a mis gastos y ver qué podía recortar aún más”, concluyó la emprendedora.

SEGUIR LEYENDO: