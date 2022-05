Guzmán en AmCham: “Guarda con salirnos de un espacio de sentido común, ya sea de un lado o de otro”

El ministro de Economía, Martín Guzmán (derecha), dialogó con Facundo Gómez Minujin, presidente y senior country officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó en el AmCham Summit 2022, el evento anual de las empresas estadounidenses que operan en el país. En medio de una semana clave para su gestión, en la que se definen aumentos de tarifas, se conocerá un mal dato de inflación de abril y el inicio de la primera revisión trimestral del programa acordado con el FMI. “Guarda con salirnos con un espacio de sentido común, ya sea de un lado o de otro”, dijo en medio de la interna que lo tiene como blanco de críticas de un sector de la coalición de Gobierno.

En diálogo con Facundo Gómez Minujin, presidente y senior country officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Guzmán se refirió a la dinámica inflacionaria que vive la economía.

“El mundo está yendo hacia niveles de inflación superiores a los que fueron las últimas décadas, pero Argentina la inflación ha estado presente en la mayor parte de la historia reciente de la Argentina. Y esto tiene que ver con un conjunto de factores que hace que la economía Argentina se comporte en forma intranquila”, dijo.

“Ahora el foco está en un sentido común sobre qué cosas funciona y qué cosas no funcionan”, agregó Guzmán. “La inflación tiene múltiples causas. Primero se ataca con un programa económico que sea consistente. Si no hay recuperación no hay estabilización posible, y por otro lado se conecten el mediano plazo con el corto plazo. Hacer cosas que tienen un foco cortoplacista que termina generando crisis es lo que buscamos evitar”, agregó.

“Un programa económico tiene que tener un componente fiscal, un componente monetario y un componente cambiario. Desde el punto de vista fiscal hay que actuar con seriedad. La Argentina debe ordenar sus cuentas públicas porque sino siempre tendrá problemas de deuda o inflación. ¿Se puede hacer de golpe? No, porque implicaría interrumpir la recuperación”, argumentó.

“Guarda con salirnos con un espacio de sentido común, ya sea de un lado o de otro”, dijo.

“En los últimos años, además, sistemáticamente el BCRA financia al Tesoro. En una economía bimonetaria eso es un problema. Hay poca confianza en la moneda local y muchas decisiones o transacciones se toman en moneda extranjera. Hay que ir construyendo confianza. Por eso es que hay que ir reduciendo convergiendo a cero, de una manera que sea sensata”, dijo Guzmán.

“Eso es lo que hemos trazado y lo venimos cumpliendo. Lo que falta es anclar expectativas”, agregó.

