Los secretos de la carne vegetal impresa en 3D que nació en Israel y apuesta a conquistar América Latina y EEUU

En tiempos de cambios de los hábitos de consumo, comer un producto surgido de una impresora 3D ya no suena como algo tan curioso. Por este motivo, algunas empresas apuestan a satisfacer al mercado de personas vegetarianas y veganas con sustitutos de la carne tradicional.

Entre otros, este es el caso de Redefine meat, una empresa israelí que ya vende sus cortes en Europa, pronto estará en Estados Unidos y proyecta desembarcar en América latina.

En diálogo con Infobae, el cofundador y CEO de esta startup, Eshchar Ben-Shitrit, explicó los detalles técnicos, los objetivos de la inversión y los planes de este emprendimiento.

— ¿Por qué se decidieron a “redefinir” la carne?

— Adam Lahav (CBO) y yo como CEO iniciamos la empresa en 2018 con la misión de reducir significativamente el consumo mundial de carne aprovechando nuestra experiencia en tecnología. Ambos trabajamos en HP Indigo durante varios años y reconocimos la oportunidad de utilizar la impresión 3D para superar la limitación de los productos cárnicos alternativos actuales: la calidad y la variedad del producto. Para ello, creamos una gama de productos sabrosos que los amantes de la carne pudieran disfrutar sin compromiso. Y también llevar a la industria vegetal más allá de los productos cárnicos picados, como las hamburguesas y las salchichas, hasta los verdaderos cortes enteros de carne, como el bife. Si queremos hacer frente a la industria de la carne vacuna, que mueve USD 500.000 millones, y convencer a los amantes de la carne de que coman productos veganos, aunque sea una vez a la semana, alguien tenía que descifrar el ‘santo grial’ de la industria alternativa: el bife. Y eso es lo que hemos hecho con un producto comercial que se puede comprar y comer hoy mismo.

— ¿Hay muchas personas en Israel que son veganas o vegetarianas?

— Israel es muy diverso, experimental y tiene un porcentaje muy alto de veganos y vegetarianos. Somos la “nación de las startups” y una “nación vegana”, así que tiene mucho sentido que gran parte de los avances tecnológicos en materia de carne alternativa provengan de Israel.

— ¿Por qué decidieron utilizar esta técnica de 3D en lugar de otras formas de hacer una “carne vegana”?

— Nuestra tecnología de impresión 3D tiene la capacidad de replicar estructuras musculares enteras , ya sea de vaca o de cerdo, o de mariscos, como también el salmón o el atún. Pero nos focalizamos en la carne vacuna y utilizamos nuestra capacidad de impresión 3D para sustituir cada parte de la vaca. No sólo porque la carne vacuna tiene el mayor potencial de negocio (una industria de 500.000 millones de dólares), sino también porque tiene el mayor impacto medioambiental.

Aunque en los últimos años se han hecho grandes avances en el ámbito de la carne de origen vegetal, la realidad es que la brecha en la calidad y versatilidad del producto está muy por debajo de la carne animal para convertir a los amantes de la carne en masa. En primer lugar, el sabor, la textura y la sensación en la boca son inmediatamente reconocibles como “no carne”, y en cuanto a las estanterías de los supermercados, aparte de las hamburguesas, las salchichas, los Nuggets de pollo y un puñado de otros productos de carne picada, la variedad de productos es muy escasa para hacer frente al consumo mundial de carne, sobre todo, los cortes enteros. La razón por la que nadie ha conseguido cortes enteros de buena calidad es que los procesos alternativos tradicionales de producción de carne están limitados por su propia naturaleza a la hora de producir estructuras musculares enteras. Ahí es donde la impresión 3D ofrece la solución.

Hemos desarrollado una tecnología propia de impresión 3D llamada Meat Matrix Additive Manufacturing (patentada). Es lo que nos permite recrear las fibras musculares de un animal, entrelazando nuestras fórmulas de base vegetal Alt-Blood, Alt-Fat y Alt-Muscle capa a capa durante el proceso de impresión a nivel de voxel. Al tener este nivel de control en la producción de carne, podemos producir texturas similares a las de la carne que antes no eran posibles y personalizarlas según el corte de la carne. Así, utilizando las mismas fórmulas vegetales, los usuarios pueden simplemente seleccionar en el software el corte de carne que desean (por ejemplo, costilla, filete, solomillo, etc.) y la impresora comenzará a imprimir la matriz/estructura exacta de ese corte. En cuanto a las fórmulas de origen vegetal, se componen de ingredientes estándar de origen vegetal, como proteínas de soja y guisantes, garbanzos, remolacha, levaduras nutricionales y grasa de coco, lo que significa que nuestros productos son ricos en proteínas, pero sin colesterol y bajos en sal.

— ¿Cuál es el alcance de sus mercados en Israel y en otros países?

— Redefine Meat dispone de una amplia gama de productos comerciales, como hamburguesas, salchichas, brochetas de cordero y productos de carne picada, así como los tan esperados cortes enteros de carne vacuna y cordero. Todos estos productos están disponibles ya en determinados restaurantes y hoteles del Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Israel. A principios del año que viene abriremos una fábrica a gran escala en los Países Bajos, que nos proporcionará la escala de producción necesaria para ampliar el despliegue en toda Europa continental. Más adelante, el año que viene, también nos lanzaremos en Estados Unidos y Asia, con fábricas a gran escala similares para esas regiones en proyecto.

— ¿Tienen presencia en América Latina en general y la Argentina en particular?

— En este momento nos centramos en Europa, y el año que viene en Estados Unidos y Asia. En el futuro nos expandiremos a América Latina, pero no puedo darle una fecha precisa.

Al respecto, la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, dijo a Infobae que “hasta ahora no probé esta carne recreada, una iniciativa que puede llegar a cualquier parte del mundo, inclusive la Argentina”.

“Soy vegetariana desde los 14 años, cuando nadie era vegetariano, pero ahora, cuando me invitan a comer en la Argentina, siempre les aclaro que tal vez coma antes y voy después para disfrutar de la compañía de quienes me invitan, me aclaran que no, que siempre hay un miembro de la familia que también es vegetariano. Así que hay una creciente demanda de este tipo de carne vegetal, así que podría tener éxito aquí como en cualquier otro lugar del mundo. Es más, en algún momento, vamos a llegar al punto que no habrá suficiente carne para alimentar a todo el mundo y ahí entonces usaremos más esta carne vegetal”, se entusiasmó la diplomática israelí.

