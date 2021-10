Inflación, dólar y empleo: las principales definiciones de Lacunza y Álvarez Agis para 2022

Álvarez Agis y Lacunza en IDEA

Aunque con sus diferencias, si hay algo en lo que coincidieron los economistas Hernán Lacunza y Emmanuel Álvarez Agis fue en que el escenario previsto para el 2022 será tanto o más complejo que el de este año, con niveles de inflación altos, brecha cambiaria, cepo, y con un acuerdo con el FMI aún sin certezas.

En el marco del 57° Coloquio de IDEA, que se está realizando en el centro Costa Salguero, en Buenos Aires, ambos coincidieron en un panel titulado “El empleo, el camino hacia una Argentina Sostenible, parte II” -el primero fue la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán- y se sometieron a un ping pong de preguntas sobre la macroeconomía y hasta se animaron a ponerse el traje de titular del Palacio de Hacienda por un rato y proponer algunas medidas para lograr que el país pueda empezar a sortear las dificultades actuales.

“Si salimos con una devaluación, lo más probable es que se acelere la inflación” (Agis)

Sobre el cepo cambiario, el titular de la consultora PxQ sostuvo que el principal objetivo de cualquier política macroeconómica debería ser eliminar la brecha, que asciende al 90%, y que es consecuencia de las restricciones. Y aseguró que “la experiencia histórica no ayuda”, ya que “los esquemas de brecha se terminan eliminando devaluando al más barato y no apreciando al más caro. Y lo que hay que hacer es apreciar el tipo de cambio paralelo”. “Es la única manera que se salga del control de cambios de forma estable. Si salimos con una devaluación, lo más probable es que se acelere la inflación”, dijo, de forma contundente.

A su turno, el ex ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri y actual titular de la consultora Empiria planteó que “se puede salir del cepo”, pero lo que hay que analizar es cuáles son las causas que provocan la hemorragia. “El Gobierno lo sabe. El año pasado, por ejemplo, atenuó la brecha con una política fiscal más austera, más responsable, y con una política monetaria asociada. La brecha y la paridad cambiaria son una consecuencia. Las causas hay que buscarlas en las inconsistencias de política economía”, sostuvo Lacunza.

“Se puede salir del cepo. El Gobierno lo sabe. El año pasado, por ejemplo, atenuó la brecha con una política fiscal más austera” (Lacunza)

Consultados sobre los niveles de emisión monetaria y sus consecuencias en la inflación, Álvarez Agis manifestó que la impresión de billetes que se está viendo actualmente está por debajo de las previsiones que se tenían, pero que lo que afecta las expectativas es el mensaje y las promesas de que se va a emitir más. “Mucha gente dice ‘voy a tener más plata’, esa plata no está, pero el mercado hace de cuenta que va a estar y comienza la corrida. Si uno quisiera ser optimista, diría que podría repetirse la inflación de este año en 2022″, proyectó, al tiempo que agregó que “con los actuales problemas de precios relativos, una brecha del 90% y una negociación con el FMI pendiente, el escenario para el año próximo se prevé muy complejo”.

“¿Se puede espiralizar la inflación?”, se le preguntó a Lacunza. Y el ex ministro se refirió a que “con los actuales niveles de emisión monetaria, la inflación no tiene ninguna chance de bajar”. Recordó que el año pasado fue del 10% del PBI. Este año, del 7,5%, y en 2022 será de 8%, a pesar de que en el Presupuesto se puso 5%. “Cuando escucho que la inflación es multicausal, que no sea la excusa perfecta para tirar la pelota a la tribuna. Cuando escucho de que son los monopolios, los precios internacionales... en otros países la inflación pasó del 3% al 5%. Acá del 30% al 50%”, planteó el economista, en una clara alusión a lo que previamente había dicho Guzmán sobre las causas de este flagelo.

"Cuando se mira la dinámica del gobierno tras la derrota de las PASO, es una pelea para ver quién es más irresponsable”, dijo el ex ministro Hernán Lacunza, en el Coloquio de IDEA

A su vez, Lacunza manifestó que “cuando se mira la dinámica del gobierno tras la derrota de las PASO, es una pelea para ver quién es más irresponsable”. “El presupuesto 2022 aumenta el déficit fiscal sin pandemia. Y un sector del oficialismo lo corre por izquierda y plantea que es el presupuesto del ajuste. ¿Cuánto más se puede financiar?”, se preguntó el titular de Empiria.

En materia de empleo, principal eje de discusión en este coloquio, Álvarez Agis sostuvo que hay problemas de oferta en algunos rubros, pero en otros falta demanda. “Y estamos tratando de transformar planes sociales en empleo cuando no hay demanda de empleo. Si no crecemos, cualquier abaratamiento del costo laboral va a ser estéril”, dijo el economista, en respuesta a las voces que plantean que tiene que bajar este costo para que se genere empleo.

El economista enfatizó que el costo laboral actual es la mitad de lo que era en 2011, 2015 y 2017. “Si hoy no se puede producir con este costo laboral, ese sector no puede producir en los próximos 10 años. Porque ese costo tiene que subir. Mi frustación es que ninguno de los proyectos que andan dando vueltas aciertan cuál el problema laboral. Buscamos importar esquemas de otros países que acá no funcionan”, consideró el titular de PxQ.

Lacunza, por su parte, incorporó al debate el fuerte aumento de los juicios laborales. Dijo que hay 283.000 demandas sin sentencia y que es un 22% más que hace 10 años. “Tenemos un sistema laboral rígido para entrar, caro en su desarrollo y conflictivo en su salida. La suma de todos los males”, afirmó el ex ministro de Economía. Y sumó: “A los 9 millones de trabajadores de la economía popular no los vamos a incluir con reformas convencionales. Sin empleo, no hay programa económico sustentable porque no tiene cohesión social. Hay que tirarle con todo para generar empleo. ¿Tengo espacio fiscal para bajar un solo impuresto? Que sean los impuestos al trabajo”.

“¿Y si fueras ministro de Economía, qué harías?”

La última pregunta del ping pong estuvo orientada a las primeras medidas que cada uno aplicaría, si fuera designado ministro de Economía. “Lo primero que haría es renunciar y dejarlo a Hernán”, dijo, en tono jocoso, Álvarez Agis. Y apuntó al efecto negativo que tiene el cepo en el ingreso de las inversiones, por lo que consideró que “hay que abrir una puerta al costado de la puerta giratoria para proponer que ingresen por ahí las inversiones”.

“Habría que proponer que las inversiones entren por esa puerta del costado y mostrarles que van saliendo, de a uno y de a poco, pero que pueden ir saliendo por la giratoria. Y armar un esquema para que no se quieran ir en 5 minutos. Si no hacemos eso, cualquier programa macro está destinado al fracaso. Porque vos no podés hacer una proyección de inflación sin saber cuántas reservas tenés cada día”, explicó.

Para Lacunza, la pobreza del 40%, la brecha cambiaria del 90%, la inflación del 50% y la deuda, del 100% del PBI son consecuencias. ¿De qué? Del déficit fiscal. Por eso, planteó que “hay que converger al equilibrio fiscal, generar credibilidad; eso permitirá, de a poco, acceder al crédito voluntario, lo que posibilitará emitir menos y bajar la inflación gradualmente”.

