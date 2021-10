5xx server error: qué significa el fallo masivo que hizo que Facebook, WhatsApp e Instagram dejaran de funcionar

5xx server error

“5xx server error”. Esa es el mensaje que aparece cuándo se quiere ingresar a los servicios de Facebook, incluidos la propia red social, Instagram y WhatsApp, el mensajero más usado del mundo, tanto en su versión móvil como en la que se usa vía web en las computadoras de escritorio. La caída masiva de los servicios sorprendió y generó impacto en todo mundo.

El corte, que comenzó al mediodía en la Argentina y es inédito por su duración, provocó mucha incertidumbres varias y generó incógnitas de parte de los usuarios. Una de ellas es, justamente, qué significa en mensaje “5xx server error”. No es un dato menor: detrás de esa explicación pueden estar buena parte de los motivos de la caída.

Se trata de un mensaje que aparece cuando el servidor no cumple con las solicitudes requeridas, ya sea por un error interno, una respuesta no válida, un enlace incorrecto o indisponibilidad temporal del programa. O sea, las “computadores centrales” de Facebook, una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de mercado de más de USD 900.000 millones, colapsaron y no son capaces de procesar las solicitudes de acceso de los millones de usuarios alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué generó el error masivo que los técnicos del gigante de las redes sociales no pudieron resolver rápido? No se sabe aún.

Páginas blancas y el ahora famoso error: así se vio WhatsApp Web durante el corte

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, aseguró Facebook. Instagram y WhatsApp publicaron mensajes similares.

El portal de tecnología The Verge intentó dar alguna explicación la caída y resumió la opinión de varios expertos que hablaron de un problema con el DNS, un sistema virtual que se encarga de tomar las IP (dirección única con base en números y puntos con la que se puede identificar un dispositivo en internet) y traducirlas en las direcciones web, o enlaces, tal como se conocen.

Mark Zuckerberg. CEO y presidente de Facebook (REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Jane Manchun Wong, experta en desarrollo y programación, opinó en ese sentido y abona la teoría del DMS porque no solo afecta a los usuarios de distintas partes del mundo sino también a los empleados de Facebook y sus aplicaciones. El mismo análisis es el que se atrevió a dar el programador conocido como @Phineyes, quien dice que al parecer “los DNS autorizados han sido retirados del BGP DFZ”, razón por la cual “no existe un camino inmediato para que los routers puedan acceder a los servidores de las direcciones IP de Facebook”.

Caída también en la bolsa

La caída en los servidores de Facebook tuvo su correlato inmediato en la bolsa y la cotización de la empresa, y en la fortuna de Mark Zuckerberg, el creador del imperio.

En Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta 6% y concluyeron un 4,9% abajo, a USD 326,23 y encabezaron las pérdidas de 2,1% en el promedio tecnológico Nasdaq. La fuerte tendencia bajista también arrastró a otros gigantes representativos del sector, como Apple (-2,5%), Microsoft (-2,1%), Twitter (-5,8%) y Alphabet (-2%). Todas las empresas tech sintieron el duro impacto del efecto “5xx server error”.

Esa caída tuvo su correlato en la inmensa fortuna de Zuckerberg. El patrimonio del alma mater de la empresa se redujo hasta USD 7.000 millones en pocas horas y perdió algunos lugares en las listas de las personas más ricas del mundo. De esa manera, su fortuna personal pasó a USD 120.900 millones, y quedó por debajo de Bill Gates en el quinto lugar del índice Bloomberg Billionaires. Cabe recordar que Zuckerberg ha perdido alrededor de USD 19.000 millones de riqueza desde el 13 de septiembre, cuando su patrimonio alcanzaba cerca de USD 140.000 millones, según el índice.

