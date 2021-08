La batalla de la cripto nacida como broma para ganar reputación de la mano de Elon Musk

La cripto que nació como un meme

Dogecoin (DOGE) es la séptima criptomoneda más grande del mundo con 41 mil millones de dólares en valor de mercado, pero, aun así, muchos inversores no la consideran más que como una sheetcoin o criptomoneda “basura”. A pesar de recibir apoyo de grandes influencers del mundo cripto, como Elon Musk, DOGE no deja de ser vista como una criptomoneda de un meme, que no aporta ningún valor adicional.

Cada vez que se habla de una criptomoneda, o se le da más importancia, se hace más conocida, y eso atrae a más inversores. La semana pasada, se dio a conocer la noticia que un nuevo juego cripto llamado Dogecoin Go era estrenado, y sus jugadores, tendrán la posibilidad de ganar DOGE mientras paseaban por el mundo del videojuego. Por su parte, Elon Musk, uno de los principales influyentes en el mundo cripto, CEO de Tesla y Spacex, siempre ha brindado su apoyo a la criptomoneda, hasta llegando a decir “es un vehículo financiero que va a apoderarse del mundo”, refiriéndose a Dogecoin.

También, Mark Cuban, un multimillonario empresario e inversor, conocido en Shark Tank de Estados Unidos, ha dicho sobre DOGE, que es: “un medio que se puede utilizar para la adquisición de bienes y servicios”, y mencionó que: “La comunidad de Doge es la más fuerte cuando se trata de usarla como medio de intercambio”. Cuban, posee un equipo de la NBA, los Dallas Mavericks, venden parte de sus productos con DOGE, y no son el único club deportivo que promociona la cripto. Los jugadores de fútbol de Watford Football Club , en la liga de fútbol inglesa, ahora usan el logotipo de dogecoin para la temporada 2021-22 en la manga de sus camisetas.

El juego Dogemon go

A raíz de todo el apoyo recibido por la criptomoneda, se ha incluso reactivado la Fundación Dogecoin, que es una organización sin fines de lucro establecida en 2014 por miembros del equipo de Dogecoin para brindar “Soporte para la criptomoneda Dogecoin a través del desarrollo y la promoción”, según detalla en su sitio web. La organización también es responsable de defender la marca registrada Dogecoin “para prevenir el abuso y el fraude” y establecer “Una hoja de ruta y gobernanza para el futuro de Dogecoin”. Esto significa que DOGE nuevamente puede volver a tomar impulso, y comenzar a recibir los cambios necesarios para ser tomada en serio por los inversores.

La fundación enfatizó: “Estamos aquí para acelerar el esfuerzo de desarrollo apoyando a los desarrolladores actuales de Dogecoin Core y a los futuros desarrolladores de Dogecoin para que trabajen a tiempo completo a través del patrocinio, además de brindar un aterrizaje de bienvenida para los nuevos contribuyentes que esperan ayudar con el proyecto”.

Ell fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk.

Incluso, Vitalik Buterin, uno de los más importantes creadores de la segunda criptomoneda más grande, Ethereum, ha hablado anteriormente sobre una posible colaboración entre Dogecoin y Ethereum. “Si podemos tener un puente seguro entre Doge y Ethereum. Eso sería increíble “, dijo en junio. Y ahora, tanto él, como Jared Birchall, gerente de la oficina familiar del CEO de Tesla, Elon Musk, se encontrarán trabajando junto a la Fundación Dogecoin.

Norberto Giudice @CriptoNorber , dijo a Infobae: “Hasta ahora sigo pensando que Dogecoin es un memecoin, es una copia del código fuente de Bitcoin, sin ninguna mejora desde el punto de vista de tecnología, sigue siendo un memecoin. Ahora, si Elon Musk, Vitalik Buterin, la fundación, u otra entidad, realizan cambios en DOGE, entonces sus fundamentos podrían cambiar para dejar de ser una memecoin”, y añadió: “El punto a favor que tiene Dogecoin es que tiene su propia cadena de bloques, donde podría desarrollarse para tener finalmente sus diferenciales. Gran parte del éxito de los proyectos cripto, dependen de la adopción, por lo que, si es aceptada en Tesla como medio de pago, por ejemplo, podría recibir el impulso suficiente para lograr el éxito”.

