La Argentina y Venezuela, entre los países con más operaciones con criptomonedas en la región

La adopción de las criptomonedas aumenta 880% a nivel mundial en 2021 y Venezuela, con su caótica situación financiera, lidera este crecimiento en América latina. Así lo revela un informe de la consultora de datos en el ecosistema de criptoactivos, Chainalysis, que publicará su informe anual sobre el índice de adopción de criptomonedas y tecnología blockchain a nivel mundial. En un adelanto de este reporte, se detallaron algunos datos que evidencian el indiscutible crecimiento del mundo criptográfico, y específicamente de los exchanges Peer-to-Peer (P2P), que cobraron especial relevancia en los países de Latinoamérica, y principalmente en la Argentina.

En un escenario de fuertes controles cambiarios, en la Argentina muchos inversores utilizan los sistemas P2P para depositar pesos en exchanges en el extranjero y así comprar criptomonedas, ingresando y egresando dinero del país a través de este método.

Varios países en mercados emergentes, e incluso algunos con fuertes crisis, como Kenia, Nigeria, Vietnam y Venezuela, ocupan un lugar destacado en el índice realizado por Chainalysis. Esto se debe a que poseen grandes volúmenes de transacciones en plataformas P2P cuando se ajustan por paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita y población que usa Internet.

A través de entrevistas con expertos en estos países, se reveló que muchos ciudadanos utilizan los exchanges de criptomonedas P2P como su principal plataforma para usar criptomonedas, ya que generalmente no tienen acceso a exchanges centralizados o sencillamente no confían en ellos, como en el caso de Argentina. Por este motivo, no debe extrañar que las regiones con muchos mercados emergentes representen una gran parte del tráfico web a las páginas web de los servicios P2P.

Los países de la región que más peso tienen en este ranking son Brasil, la Argentina, Colombia y Venezuela. Brasil se encuentra en el puesto número 13 de países más importantes y en la región lo sigue Argentina en el puesto 10, luego Colombia en el 9, y finalmente Venezuela en el top 7.

Los países que componen este ranking han obtenido esa posición por diferentes motivos que varían según la región y la situación financiera. Por ejemplo, en los mercados emergentes como el latinoamericano, muchas personas recurren al uso de criptomonedas para preservar sus ahorros frente a la devaluación de la moneda, enviar y recibir pagos y realizar transacciones comerciales. En países con monedas débiles, las criptomonedas denominadas “estables” tienen mayor uso, debido a que son consideradas un refugio de valor. En la Argentina se utilizan muchos dos de ellas, Tether y DAI, cuyo valor equivale a un dólar, de esta manera muchos argentinos se protegen contra el tipo de cambio.

Por otra parte, la adopción en América del Norte, Europa occidental y Asia oriental durante este último año ha sido impulsada en gran medida por la inversión institucional de grandes empresas y bancos. Empresas como Microsoft, Tesla, Alibaba, y otras, están muy interesadas en el mundo cripto, además de los bancos y grandes fondos de inversión.

Asia central y meridional, América Latina y África envían más tráfico web a las plataformas P2P que las regiones cuyos países tienden a tener economías más grandes y sólidas, como Europa occidental y Asia oriental.

Los datos del informe revelan que el creciente volumen de transacciones para servicios centralizados y el crecimiento explosivo de Defi, están impulsando el uso de criptomonedas en el mundo desarrollado y en países que ya tenían una adopción sustancial, mientras que las plataformas P2P están impulsando una nueva adopción en los mercados emergentes.

Un ejemplo de este crecimiento ha sido la adopción de intercambios P2P que ofrecen plataformas como Binance o LocalCriptos en Latinoamérica. Los representantes en Latinoamérica de Binance señalaban recientemente que: “Sobre Venezuela particularmente es uno de nuestros mercados de más rápido crecimiento, con volúmenes de negociación de bolívares alcanzando hasta 300 por ciento de aumento en solo 3 semanas. Incluso, si nos basamos solo en la cantidad de anuncios activos, la oferta disponible en Binance P2P para Venezuela es mayor a la de otros países como Perú y Colombia”.

