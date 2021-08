Cuáles fueron las primeras decisiones del banquero argentino que dirige la quinta bolsa más grande del mundo

Nicolas Aguzin, el argentino que maneja la bolsa de Hong Kong

El argentino que dirige la bolsa de Hong Kong, Nicolás Aguzin, ya comenzó a colocar su sello sobre este importante mercado y afirmó que, pese a las crecientes regulaciones de China, hay una cartera récord de empresas que esperan para cotizar.

Según una entrevista con Bloomberg, este ex ejecutivo internacional del JP Morgan le restó importancia a las medidas reguladoras adoptadas por China, que han reducido el ritmo de las ofertas públicas iniciales y provocaron la caída de las acciones en ese importante centro financiero.

En este sentido, cerca de 200 empresas han presentado solicitudes de salida a bolsa en Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., lo que supone una cartera “significativa y saludable”, dijo Aguzin en una entrevista.

La bolsa ha recibido “cada vez más” solicitudes para cotizar en Hong Kong, pese a que algunas empresas están evaluando las condiciones del mercado y los lugares de cotización en medio de las medidas reguladoras, afirmó.

Aguzin, nacido en la provincia de Formosa, fue ejecutivo del JP Morgan

La Bolsa de Hong Kong registró una caída de los beneficios trimestrales por una mayor lentitud de las salidas a bolsa, e informó hoy una caída en los ingresos netos del segundo trimestre, luego de que el auge de las ofertas públicas iniciales se redujera hacia el final del primer semestre del año.

El avance regulatorio de Pekín sobre sus grandes empresas tecnológicas y a otros sectores ha provocado una menor confianza, que se reflejó en una venta de acciones y dejó en modo de espera algunos planes de venta.

“Las autoridades chinas están en la larga marcha para ver cómo van a regular esta parte de la industria, que es la nueva economía”, expresó Aguzin. La represión de las grandes empresas tecnológicas es un fenómeno mundial, agregó.

A su vez, China también está revisando sus normas para las salidas a la bolsa en el extranjero, algo que podría beneficiar a los mercados de Hong Kong. En este sentido, las empresas chinas podrían, por ejemplo, estar exentas de obtener una autorización de ciberseguridad si cotizan en la ciudad, algo que necesitarán para vender acciones en Estados Unidos, según Bloomberg.

En tanto, las autoridades norteamericanas también han intensificado el examen sobre las cotizaciones chinas y retiraron de la cotización a algunas grandes empresas.

Aguzin se hizo cargo de la bolsa en mayo, en sustitución de su predecesor, Charles Li, quien dirigió la empresa durante 10 años y supervisó la duplicación de los ingresos al acercar el mercado de Hong Kong a China estableciendo vínculos comerciales con inversores de Shanghai y Shenzhen. El argentino y ex banquero de JPMorgan Chase & Co. se convirtió en el primer ciudadano no chino en dirigir esta bolsa, elegido en un momento de creciente preocupación por el estatus del centro financiero a medida que Pekín refuerza su control de la ciudad.

El banquero, de 52 años, amante del golf, comenzó en mayo su labor por tres años como director general del Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., la quinta bolsa más importante del mundo.

Nacido en la provincia de Formosa, estudió en el colegio San Jorge de Quilmes y ha sido director independiente de Mercado Libre, director General de la Banca Privada Internacional de J.P. Morgan y miembro del Comité Operativo del negocio de Gestión de Activos y Patrimonio de la firma.

Por otro lado, la bolsa de Hong Kong y la Comisión de Valores y Futuros pondrán en marcha una consulta sobre el mecanismo de SPAC “en unas semanas”, indicó Aguzin. El objetivo es ofrecer un marco de cotización de alta calidad para captar las oportunidades de negocio al tiempo que se protege a los inversores, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: