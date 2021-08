Transportistas autoconvocados realizaron una protesta en Plaza de Mayo y amenazan con más medidas

Fotos Camiones en Plaza de Mayo - Maximiliano Luna

Tras el bloqueo realizado la semana pasada a los puertos de Bahía Blanca y Necochea, en el sur de la provincia de Buenos Aires, transportistas autoconvocados organizaron una sorpresiva protesta en Plaza de Mayo y reclamaron ser recibidos por el presidente Alberto Fernández. Además, no descartan profundizar el reclamo si no hay respuestas a los planteos y necesidades del sector.

Con camiones estacionados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los camioneros aguardan una convocatoria del Gobierno. Los transportistas reclaman que el valor del flete no sea de referencia, sino que se fije por ley, y la suspensión de la ley de peso y potencia, la cual establece un un plazo para sacar de circulación los camiones de motores de baja potencia, que hoy trasladan hasta 45 toneladas. Esta normativa, según detalló el Ejecutivo, busca aumentar la seguridad vial en las rutas.

“Somos 60 o 70 camiones ordenados en forma de protesta en la Plaza de Mayo para darle las noticias de la situación del transporte en Argentina. No queremos que nos reciba el Ministro de Transporte o del Interior, queremos reunirnos con el Presidente porque estamos seguros de que no conoce nuestra situación. Estamos manifestándonos porque el Gobierno sigue en la postura de no anoticiarse sobre lo que estamos viviendo”, expresó Juan Orlando, transportista de Chivilcoy, en declaraciones radiales.

“No queremos llegar al extremo de tener que profundizar la protesta y cortar la calle. Estamos rodeados de entidades que no nos representan y cada vez que nosotros necesitamos algo, nos ponen palos en la rueda. Es por eso que hoy hemos decidido realizar esta movilización”, agregó.

Fotos Camiones en Plaza de Mayo - Maximiliano Luna

En esta jornada, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) informó que el índice de costos del transporte presentó el mes pasado un aumento del 6,32%, convirtiéndose en el más elevado del año. Además, entre enero a julio del presente año el incremento fue del 33,6%, cuando en el mismo período del año pasado se ubicó en el 35%.

Al respecto, los autoconvocados están pidiendo una actualización de la tarifa del flete, ante el incremento de los costos, que el pasado 3 de junio acordaron con los dadores de carga (entidades de productores y acopiadores), donde la misma para un flete de 400 kilómetros es de $ 3.387 pesos por tonelada transportada. Según el relevamiento de Fadeeac, los principales rubros que mostraron subas el mes pasado fueron Personal-Conducción (20%), Reparaciones (8,30%) y Gastos Generales (8,85%).

Bloqueo

El bloqueo al puerto de Bahía Blanca, que culminó a mediados de la semana pasada, provocó pérdidas por USD 56 millones en carga de barcos, calculó la Bolsa de Cereales y Productos (BCP) bahiense por un conflicto que ni siquiera se dirimía allí. A todo esto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, precisó que durante la protesta hubo 11.000 camiones que no pudieron ingresar al puerto y se afectó la carga de 40 buques que debían transportar 1.200.000 toneladas de maíz, trigo y harina de soja.

El puerto de Bahía Blanca, es una zona que aumentó su relevancia en los últimos meses por los efectos negativos que está provocando la bajante del Río Paraná y afectando las exportaciones agroindustriales desde los puertos del Gran Rosario. Los datos privados que se difundieron en las últimas horas muestran que los embarques en ese puerto crecieron el primer semestre un 2% interanual y un 10,4% en relación a 2019, con un total de 8.545.000 toneladas, donde el maíz fue uno de los principales granos enviados al mundo desde esa zona portuaria del país.

La situación creada por la emergencia hídrica en la Hidrovía del Paraná obliga al sistema de exportación agroindustrial a embarcar en la Hidrovía y completar en los puertos del Atlántico, ya sea en Necochea y Bahía Blanca, lo que ha derivado en un aumento de los costos en un 300 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: