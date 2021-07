Vuelos a los Estados Unidos: la lista completa de las frecuencias habilitadas luego de los cambios en los cupos de ingresos de pasajeros

Las compañías que operan vuelos a los Estados Unidos informaron cuáles son los nuevos cronogramas (Gustavo Luis Gavotti)

Los cambios implementados por el Gobierno en los últimos días ampliaron levemente el cupo diario de pasajeros que pueden ingresar desde el exterior. Pasó de 4.200 (600 por día) a 5.200 durante esta semana y luego se irá incrementando hasta llegar en forma progresiva a los 1.000 por día entre el 24 de julio y el 6 de agosto. Con todo, ese tope sigue siendo la mitad de lo permitido en las semanas anteriores a las restricciones.

Con este nuevo panorama, las compañías que operan vuelos a los Estados Unidos comenzaron a informar cuáles son los nuevos cronogramas que tendrán disponibles durante este mes.

American Airlines. La estadounidense confirmó que, hasta el 17 de julio, tendrá cuatro vuelos entre Miami y Ezeiza (los días 13, 15, 16 y 17 de julio) y dos vuelos entre Nueva York y Ezeiza (los días 13 y 17).

En tanto, desde Ezeiza tendrá cuatro vuelos a Miami (los días 13, 15, 16 y 17) y dos a Nueva York (los días 13 y 17).

Además operarán cinco vuelos de carga, entre el 13 y el 17 de julio: tres desde Dalas, uno de Miami y uno de Nueva York.

Aerolíneas Argentinas. Se prevén para la semana del 12 al 18 de julio, cuatro vuelos desde Ezeiza a Miami y cinco con salida desde Miami hacia Buenos Aires. No hay vuelos previstos desde y hacia Nueva York.

En el caso de Aerolíneas Argentinas se cancelaron 15 vuelos entre Ezeiza y Miami y cuatro vuelos entre Ezeiza y Nueva York previstos para julio

En tanto, en la semana del 19 al 25 de julio, entre los habilitados, hay cuatro vuelos desde Ezeiza a Miami y un vuelo de Ezeiza a Nueva York. En la ruta contraria, hay cuatro vuelos de Miami a Ezeiza y uno desde Nueva York. Finalmente, para la semana del 26 al 31 de julio, son cinco vuelos entre Buenos Aires y Miami y uno hacia Nueva York y, cuatro vuelos con salida desde Miami y dos con salida desde Nueva York.

En total, de los vuelos previstos para el mes de julio, fueron cancelados 15 vuelos desde Miami a Buenos Aires y cuatro vuelos desde Nueva York a Buenos Aires. En tanto, también se cancelaron 15 vuelos entre Ezeiza y Miami y cuatro vuelos entre Ezeiza y Nueva York.

Delta. La empresa informó un cronograma que incluye dos vuelos para los próximos días: el 17 de julio, de Atlanta a Ezeiza; y el 19 de julio, de Ezeiza a Atlanta. Con todo, advirtieron que el cronograma está sujeto a cambios de acuerdo a la coyuntura.

United Airlines. Tendrá vuelos desde Houston hasta Ezeiza los días 13, 17, 20 y 27 de julio. Y desde Ezeiza con destino a Houston habrá cinco frecuencias semanales entre 13 y el 30 de julio.

El organismo encargado de la habilitación de los vuelos solicitados por cada empresa es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que esta semana comunicó a cada línea aérea qué vuelos tendrán habilitados y los detalles de cuántos lugares permiten ocupar en cada vuelo. La medida oficial estableció que esta semana el cupo de ingreso semanal pasará a ser de 5.200 personas (742 por día), de 6.300 personas (900 por día) para la semana entre el 17 y el 23 de julio y a 7.000 para las semanas entre el 24 de julio y el 6 de agosto (1.000 por día).

Desde la ANAC advirtieron a las empresas que, a pesar de la situación de los pasajeros varados en el exterior, no habrá un esquema de vuelos especiales de repatriación para los argentinos. “Esta semana se sumaron solo 142 pasajeros por día, que no es ni medio avión. Con eso, no va a variar demasiado el tema de los varados , que sigue siendo preocupante. Además, la aprobación de los vuelos llegó recién este lunes, es por 15 días y sobre la hora, lo que hace muy difícil planificar o tener previsibildad en este contexto”, explicaron fuentes del sector.

