Moody’s subió la calificación crediticia de YPF por las previsiones de mayor producción de petróleo y gas

Moody’s Local Argentina consideró que esa mejora en la liquidez y en el perfil de vencimientos de deuda de la compañía le permitirá financiar un mayor nivel de inversiones en los principales yacimientos de producción de crudo no convencionales. EFE/ENRIQUE GARCÍA MEDINA/Archivo

La calificadora Moody’s Argentina emitió un informe en el que sube la calificación crediticia de YPF como emisor de largo plazo en moneda local de “A+” a “AA-”. En un informe, la filial local de la agencia de calificaciones financieras indicó que “la suba de las calificaciones refleja las mejoras esperadas en las principales métricas crediticias de YPF ante el incremento en la producción diaria en aproximadamente un 5% en crudo y un 7% en gas para el segundo semestre de 2021.

Agregó que sucede en un contexto de tendencia hacia normalización en la demanda de combustibles locales y regionales y de los precios de surtidor, “todo lo cual permite estabilizar su situación financiera en el corto y mediano plazo”.

En ese sentido, Moody’s Local Argentina consideró que esa mejora en la liquidez y en el perfil de vencimientos de deuda de la compañía le permitirá financiar un mayor nivel de inversiones en los principales yacimientos de producción de crudo no convencionales como por ejemplo Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur, y de esta manera, le permitirá incrementar la producción de 30 KBBL/d a diciembre de 2020 a un nivel de producción de hasta 130 KBBL/d en el mediano plazo.

Asimismo, manifestó que en dicho escenario, espera que YPF reduzca gradualmente sus niveles de endeudamiento promedio 2021-2024 “a 2,0x Deuda/ EBITDA y mejore sus coberturas de intereses a 6,3x EBITDA, con márgenes de rentabilidad superiores al 30%”.

Para 2021, Moody’s Local Argentina estima ventas y EBITDA recuperándose en torno a los USD 11.600 millones y USD 3.700 millones, en gran medida debido “a la normalización en los volúmenes de combustibles vendidos en el mercado local, mayores precios internacionales del crudo y los recientes ajustes de precios en surtidor”.

“Ante una normalización en los niveles de actividad económica que se viene sosteniendo desde el tercer y cuarto trimestre de 2020 y luego del canje de sus Obligaciones Negociables, esperamos que las principales métricas crediticias de YPF mejoren”, destacó la calificadora.

Y añadió que “las calificaciones de la petrolera reflejan la exposición de la compañía a las políticas del sector energético en Argentina, así como su posición como el corporativo industrial y compañía energética e integrada verticalmente más importante del país, con importantes reservas de petróleo y gas, incluyendo grandes reservas no convencionales”.

Para 2021, Moody’s Local Argentina estima ventas recuperándose en gran medida debido “a la normalización en los volúmenes de combustibles vendidos en el mercado local y mayores precios internacionales”. REUTERS/Agustín Marcarian

“Las calificaciones incorporan su sólida posición competitiva en el mercado local con más de 1.600 estaciones de servicio, equivalente al 33% del total y más de la mitad de la capacidad de refinación del país. Moody’s Local Argentina considera que el perfil crediticio de YPF se encuentra parcialmente limitado por su elevada exposición a las débiles condiciones macroeconómicas en Argentina y su bajo nivel de vida de reservas probadas en relación a sus principales competidores”, detalló la firma.

En otro orden, afirmó que la calificación de las Obligaciones Negociables garantizadas Clase XVI incluye, además, las fortalezas derivadas de la estructura de garantías por exportaciones que incluyen un fondo de reserva equivalente a 1,25x el servicio de deuda de los siguientes seis meses en un fideicomiso de garantía bajo Ley Nueva York.

Las calificaciones incorporan su sólida posición competitiva en el mercado local con más de 1.600 estaciones de servicio, equivalente al 33% del total y más de la mitad de la capacidad de refinación del país (Moody’s Argentina)

“En nuestro caso base, el nivel de exportaciones proyectado cubre ampliamente los servicios de deuda futuros de las ON Clase XVI, no obstante Moody’s Local Argentina monitoreará la evolución de los flujos generados por dichas exportaciones y podría tomar una acción de calificación a la baja en caso de que la garantía no sea suficiente, en cuyo caso igualaría las calificaciones garantizadas con las no garantizadas”, advirtió.

En ese marco, indicó que las calificaciones en moneda extranjera (ME) asignadas por Moody’s Local Argentina contemplan el riesgo incremental que implica la exposición a las variaciones de tipo de cambio, las potenciales restricciones regulatorias para el acceso a la adquisición de divisas para el pago de deudas y el contexto macroeconómico actual con las correspondientes expectativas en relación a la disponibilidad de divisas durante el plazo de vigencia de las obligaciones calificadas.

Cabe recordar que en febrero de este año, la petrolera YPF alcanzó un nivel de participación del 60 por ciento en el canje del bono 2021, que vencía en marzo, y de la totalidad de bonos de deuda de la compañía cercana al 32%, resultando esto en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente USD 2.100 millones.

