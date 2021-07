Las opciones para cada tipo de inversor que ofrece la segunda mitad del año, según el perfil de riesgo

Los inversores locales no tienen decisiones fáciles (una vez más). La incertidumbre se incrementa desde algunas señales económicas y financieras, y la antesala de un nuevo proceso electoral de medio término (Reuters)

Los inversores locales no tienen decisiones fáciles (una vez más). La incertidumbre se incrementa desde algunas señales económicas y financieras, y la antesala de un nuevo proceso electoral de medio término. Tampoco es claro cómo lograrán cerrarse algunos temas aún abiertos en el plano internacional, y el Tesoro enfrentará meses de fuertes vencimientos de deuda que deberá solucionar de forma exitosa si busca no sumar más dudas y/o tensiones. La escalada del tipo de cambio financiero en las últimas semanas es un reflejo de este marco, como el movimiento de algunos activos financieros.

Por ende, ser estratégico en el manejo de los ahorros -y en días en donde se sumó el aguinaldo a las cuentas de los asalariados- es una condición obligada. Pero ¿cuáles son las opciones?

Y para definir este universo de forma correcta, creemos que el primer paso es identificarse con un perfil de riesgo. Básicamente, conocerse (y quien mejor que uno mismo). Acá entran en juego varios conceptos a considerar, que van desde el objetivo que se busca con esa inversión pasando por el monto y el horizonte de la misma (si necesita el dinero en el corto, mediano y largo plazo), hasta cuánto se está dispuesto arriesgar en post de una mayor posible rentabilidad. Conocer las ventajas, como los riesgos, de cada opción de inversión posible forma también parte de este paso.

Una vez dicho esto, y dada la coyuntura actual, veamos algunas alternativas posibles. Partiendo desde un inversor conservador, hasta aquellos más agresivos. En los primeros, si hablamos siempre de mantener pesos en la posición, los Fondos Comunes de Inversión son un buen vehículo.

Los fondos denominados T+1 Agresivos buscan darle al inversor unos puntos más de tasa respecto a las colocaciones tradicionales del sistema financiero, con un bajo riesgo y la ventaja (no menor en los tiempos actuales) de liquidez rápida. Si hablamos de retornos, y miramos las opciones del Supermercado de FCI de PPI, encontramos en los primeros seis meses subas de entre 19/22%. En línea con la inflación acumulada en el año, y por arriba del movimiento del tipo de cambio.

Si el objetivo es cobertura, los FCI vuelven a ser un buen camino. Es importante acá definir de qué busca cada uno “resguardar” sus ahorros en pesos. Una opción que ha dado excelentes retornos es la cobertura CER (inflación) que ofrecen muchos de estos fondos, aunque según la duration (plazo) de la cartera y la estrategia detrás su riesgo -como volatilidad- es mayor que lo comentado en el párrafo anterior. Algunas de estas opciones acumulan subas de hasta 27% en el año, con un rendimiento mensual promedio de 3,8% -por arriba algunos meses que la inflación-.

Otra posibilidad, en el marco de una brecha cambiaria que vuelve abrirse y la incertidumbre creciente mencionada arriba, son los FCI Dólar Linked. No fueron la mejor opción en el año, pero dentro del mercado se conoce que este tipo de cobertura tiene tiempos determinados. ¿Cuál es su objetivo? La cobertura ante una eventual devaluación (o salto en el tipo de cambio oficial).

Ya para los perfiles más agresivos, que entienden la exposición que están asumiendo (en especial, en coyunturas como la actual) podemos apuntar como una posibilidad la renta variable. Incluso identificando acá dos alternativas: una riesgo externo y otra “pura” Argentina.

En la primera, nos referimos a los ya conocidos, Cedear -tienen hoy una participación importante en los montos negociados (mayor al de las acciones locales), y opciones que se han incrementado-. Liquidez y diversificación, más su comportamiento ligado al movimiento del dólar financiero forman parte de sus ventajas. No obstante, la posibilidad de una corrección en el escenario internacional debe considerarse del otro lado de la balanza a la hora de decidir.

Por último, las acciones locales. No hay dudas de que sus niveles (en dólares) se ubican en mínimos históricos luego de acumular años de castigos, y las condiciones económicas no parecen convalidar un posicionamiento agresivo en este riesgo. A la vez, que no es una opción de corto, sino que debe analizarse a 1-2 años vista.

Sin embargo, para aquellos dispuestos a entender este “juego”, hay algunas opciones que pueden ser atractivas. Sólo recomendamos tener una buena selectividad.

Así, es importante entender que el mercado ofrece hoy algunas buenas opciones -y claramente mejor que dejar “dormir” los pesos en este escenario-, sólo hay que saber dónde buscar y animarse.

