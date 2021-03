La mayor plataforma de Bitcoin ya alcanzó un valor cercano al 25% del PBI de la Argentina

Coinbase crece en su valuación como la principal plataforma de transacción de Bitcoin y otras criptomonedas

La cotización de la empresa Coinbase Global Inc, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas ya alcanzó un valor equivalente a casi el 25% del PBI en la Argentina.

En una subasta privada realizada la semana pasada, la valuación de esta firma de San Francisco que opera en 32 países alcanzó los USD 90.000 millones, frente a unos USD 380.000 millones del PBI de la Argentina, o sea 23,6%, según las últimas estimaciones privadas.

Se trata del valor que rozó en lo que, según Bloomberg, podría ser la última oportunidad para los inversores de negociar sus acciones privadas antes de que la plataforma de criptomonedas salga a cotizar públicamente en la bolsa.

Dicha valuación se basa en un promedio de 350 dólares por acción, el precio al que se negociaron las acciones en la subasta del Mercado Privado del Nasdaq que terminó el jueves pasado, según fuentes vinculadas a la transacción.

Coinbase sale a la bolsa

La subasta del jueves fue la última vez que se venden acciones en el Mercado Privado del Nasdaq antes de que Coinbase comience a cotizar en esa bolsa a fin de este mes, agregaron.

Sin embargo, algunas de estas acciones se habían negociado a 375 dólares antes de la subasta, por lo que la valuación llegaría a unos 100.000 millones de dólares, o sea el 26% del PBI de la Argentina a fines del año pasado.

Cabe aclarar que la negociación privada es más restrictiva y los volúmenes suelen ser menores que en los mercados públicos , por lo que no refleja una imagen tan nítida del valor de la empresa. El mercado privado del Nasdaq es una división del Nasdaq dedicada a la negociación de acciones de empresas antes de que salgan a cotizar en esa bolsa.

Antes de la cotización directa, el Nasdaq debe fijar un precio de referencia para los inversores, que se basa en parte en la actividad de negociación privada; dichas operaciones privadas no son necesariamente reflejan la cotización real de las acciones.

Cabe recordar que el fundador y consejero delegado de la empresa, Brian Armstrong, se refirió al nacimiento de Bitcoin en su carta incluida en la presentación pública ante los reguladores, requerida para esta salida a los mercados.

“Cuando leí por primera vez el libro blanco de Bitcoin allá por 2010, me di cuenta de que este avance informático podría ser la clave para desbloquear esta visión del futuro”, expresó Armstrong.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase

“La criptomoneda podría proporcionar los principios básicos de la libertad económica a cualquiera: derechos de propiedad, dinero sólido, libre comercio y la capacidad de trabajar cómo y dónde quiera”, agregó.

En este documento Brian Armstrong incluyó como factor de riesgo al creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, según varios medios norteamericanos.

Nakamoto es el seudónimo utilizado por la persona o grupo de personas que crearon el bitcoin.

Allí, Coinbase advirtió que, si se revelara la identidad del creador, los precios del bitcoin podrían deteriorarse.

El primer Nasdaq

La oferta de Coinbase será la primera gran cotización directa, una alternativa a la OPV tradicional, que tendrá lugar en el Nasdaq. Todas las cotizaciones anteriores tuvieron lugar en la Bolsa de Nueva York, incluidas las de Spotify Technology SA, Slack Technologies Inc, Asana Inc y Palantir Technologies Inc.

Coinbase no obtendrá ningún beneficio en la operación, según los documentos que ha presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. La empresa no ha indicado la dirección de su sede, sino que se ha convertido en una empresa “remota” en mayo.

