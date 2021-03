Cuáles fueron las cinco mejores inversiones del multimillonario Warren Buffett

El presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett

El multimillonario y legendario Warren Buffett destacó ante los accionistas de Berkshire Hathaway cuáles fueron las mejores 15 inversiones de la empresa.

Un tercio de ellas triplicó su valor desde que Buffett, de 90 años, las adquirió y, en particular, dos valen más de 20 veces lo que pagó por ellas, según Business Insider. También, las cinco principales incrementaron su valor por encima de los USD 170.000 millones en total.

El listado de 15 compañías está en su carta anual a los inversores y se compone por AbbVie Inc, American Express Company, Apple Inc., Bank of America Corp, The Bank of New York Mellon, BYD, Charter Communications, Chevron, The Coca-Cola Company, General Motors Company , Itochu Corporation , Merck & Co, Moody’s, U.S. Bancorp y Verizon Communications.

Entre las apuestas que resultaron más rentables, según el mensaje de Buffett a sus inversores, en primer lugar aparece Apple en términos de valor de mercado, ya que la participación del 5,4% de Berkshire en el fabricante de iPhone tenía un valor de USD 120.000 millones a finales de 2020. “Buffett y su equipo colocaron USD 31.000 millones para amasar la participación, lo que significa que se anotaron una ganancia de casi el 290% en menos de cinco años”, explicó BI.

El logo de Apple en una tienda de la empresa en la Quinta Avenida, en Nueva York.

“Sorprendentemente, Berkshire logró su mayor ganancia porcentual en Moody’s: el conglomerado de Buffett gastó menos de USD 250 millones por una participación del 13% en el grupo de calificación crediticia. Esas acciones valían USD 7.200 millones a finales de diciembre, lo que equivale a una ganancia del 2.800%”, sostuvo.

Por otro lado, la inversión en BYD “no se quedó atrás: el conglomerado invirtió unos USD 230 millones por el 8,2% de la empresa china de vehículos eléctricos en 2008, pero su participación se revalorizó un 2.440%, hasta alcanzar los USD 5.900 millones a finales del año pasado”, indicó el artículo.

También, Buffett acumuló una ganancia de casi el 1.600% en Coca-Cola, donde gastaron USD 1.300 millones para asegurarse una participación del 9,3% en el grupo de bebidas, que en diciembre valía casi 22.000 millones de dólares.

Moody´s fue una de las mejores apuestas de Buffett

Finalmente, la apuesta por American Express también ha generó sus frutos: desembolsaron USD 1.300 millones por una participación de casi el 19% en el grupo de servicios financieros, pero el valor de la posición se disparó un 1.300% hasta superar los USD 18.000 millones a finales de 2020.

Por supuesto que también hubo otras noticias, como su participación en Bank of America, que duplicó su valor hasta alcanzar los USD 31.000 millones, mientras que en Charter casi se cuadruplicó, hasta alcanzar los USD 3.400 millones, según la carta de Buffett.

En el mensaje, alertó que los bonos no son un buen lugar para invertir. “Los inversores en renta fija a nivel mundial se enfrentan a un futuro desolador”, disparó. “¿Puede creer que los ingresos generados por el Tesoro estadounidense a 10 años han caído un 94% desde la TIR del 15,8% que daba en septiembre de 1981?”, aseguró y expresó su sorpresa porque en países clave como Alemania y Japón los inversores logran obtienen un rendimiento negativo en billones de dólares de deuda soberana.

La asamblea de Berkshire Hathaway de 2019; este año será virtual y desde Los Angeles en lugar de Omaha

Sobre quienes se hayan tentados por los pobres rendimientos de los bonos, cambiando de obligaciones securitizadas a préstamos de riesgo, recordó que “hace tres décadas, la otrora poderosa industria de ahorros y préstamos se destruyó a sí misma, en parte al ignorar esa máxima”.

Buffett recorrió en las 148 páginas de la carta las historias de éxito en los negocios en todo Estados Unidos durante su extensa carrera como inversor y aconsejó a sus accionistas no apostar en contra de su país. Uno de los apuntes de color es que este año la conferencia anual de los inversores de Berkshire Hathaway del 1ro de mayo se realizará en Los Ángeles y no en la ciudad de Omaha, la “cuna” de Buffett. Sin embargo, no cambiará el escenario, donde sólo estarán él y su segundo, Charlie Munger, acompañados por Ajit Jain y Greg Abel, a la espera de poder volver, después de la pandemia, a un encuentro “cara a cara”.

