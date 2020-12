Javier Milei, en el congreso de Fundación Libertad: “A este gobierno socialista ya le queda un año menos”

XVI Congreso de Economía Provincial de la Fundación Libertad - 1

En el marco del XVI Congreso de Economía Provincial 2020 organizado por la Fundación Libertad, el economista Javier Milei cuestionó la gestión económica del presidente Alberto Fernández durante el primer año de su mandato y aseguró que el país “ atraviesa la peor crisis económica de la historia”.

Durante el panel denominado “Perspectivas económicas y políticas para la juventud”, Milei sostuvo que tras el derrumbe de la actividad económica “la Argentina puede mostrar una recuperación estadística en el mejor de los casos”.

Consultado sobre el balance del primer año de gestión del Frente de Todos, el economista lanzó: “La primera reflexión es la buena. Por lo menos a este gobierno socialista le queda un año menos. Estamos frente a un gobierno genocida. Un gobierno que con tal de no dejar de robar, no solo ha generado la peor crisis económica y social de la historia sino que está dispuesto a que la gente se muera”.

En ese marco, Milei cuestionó el incremento de la pobreza y aseguró que la cifra gira en torno al 50% con un 10% de indigentes. “Además tenemos que 20.000 empresas desaparecieron y se perdieron más de 4 millones de puestos de trabajo”, manifestó.

Asimismo consideró que la economía se está recuperando en forma de “V”, ya que una vez que se flexibilizó la cuarentena y las empresas y personas comienzan a trabajar, se agiliza el proceso de recuperación.

“La Argentina puede mostrar una recuperación estadística en el mejor de los casos. El país atraviesa la peor crisis económica de la historia Argentina. Si este año vamos a caer 12% está claro que estamos peor que en 2002. Lo peor no pasó, lo peor está por venir y si no cambiamos vamos hacia la miseria”, remarcó.

Consultado por los efectos de la cuarentena y la gestión de la pandemia, dijo: “En salud nos fue peor que en la economía. Porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, si hubiera quedado igual que el promedio mundial, tenía que haber tenido 9.500 muertos por covid. Sin embargo ya pasamos los 40.000 muertos”.

Economistas analizaron la gestión económica del Gobierno y advirtieron por la inflación

Durante el panel denominado “El año económico del gobierno”, los economistas Fausto Spotorno, Martín Tetaz y Walter Castro hicieron un balance de la gestión económica de primer año de gobierno y advirtieron por la suba de la inflación en 2021, aunque desataron una hiperinflación.

“En un primer año que hay que dividir en dos. Hasta marzo la primera parte y la segunda hasta acá. De todas formas es un año de 17 meses porque las opiniones políticas de Alberto empezaron ni bien ganó las paso”, comenzó analizando Tetaz.

En ese sentido, agregó: “El diagnóstico del gobierno era ´la mochila es la deuda, si nos la sacamos de encima Argentina crece´, pero se restructuró la deuda y no consiguió lo que esperaba. Seguimos con un nivel de riesgo arriba de 1400 puntos”.

El economista sostuvo que, al mismo tiempo, el Gobierno tuvo que girar el timón porque lo alcanzó la pandemia. “La primera medida económica es de tinte ortodoxo. El paquete fiscal. La ley de solidaridad. Vino un impuestazo a las exportaciones. Vino el impuesto PAIS que era una devaluación en cubierta del tipo de cambio de ahorro y del turismo. Ese fue el arranque”, detalló.

Según Tetaz, el segundo escenario es el de la pandemia. “Cuando llega el shock el gobierno piensa que va a durar menos. Calculaban una caída de la economía de 6 puntos y parece que vamos al doble de esa cifra”, planteó.

En otro orden, dijo que el Gobierno se metió en una cuarentena que golpeó la economía. “El IFE se diseña para 3 millones y se le cuelan 6 millones. Se cuela más del 100% de la gente que tenían pensando que iban a haber. De los siete meses de cuarentena terminan pagándolo en tres”, cuestionó.

Consultado por el riesgo inflacionario tras la recuperación económica en 2021, Tetaz dijo que “si el Gobierno no reaccionaba rápido íbamos derecho a una hiperinflación”.

A su turno, Walter Castro, economista y profesor universitario, dijo que a los gobiernos hay que medirlos por la pobreza que dejan y en ese punto remarcó que “el número de pobreza actual es espeluznante”.

“El error es siempre el mismo. Las herramientas que usa el gobierno generan más pobreza. El Gobierno es una carroza empujada por un perro salchicha que se llama agro”, graficó. En tanto, afirmó que el problema de la Argentina es el déficit fiscal crónico y la emisión descontrolada de pesos.

Por último, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Orlando Ferreres consideró que la economía se va a recuperar inicialmente bien. “El rebote va a existir. Pero el gran problema es que va a ser menos de lo que se perdió y el rebote va a venir de la mano de la inflación. Cuando se abren los negocios y el turismo, la gente sale a consumir nuevamente. Aparece la demanda por dólares y por otros bienes. Y detrás, la inflación”.

Con respecto al primer año de gestión de Alberto Fernández mencionó: “Argentina no tenía recursos para mantener una cuarentena tan fuerte. No los tenía el sector privado ni el sector público. Además el país no podía emitir dinero ni tomar deuda”.

Según el economista, lo que se hizo fue dañar muchísimo la actividad económica. “Ese daño tiene efectos estructurales y no solo coyunturales. Se destruyó la inversión”, remarcó.

Y concluyo al afirmar que para 2021 no ve riesgo de hiperinflación aunque alertó: “Si va a ser un año en el que la inflación va a ir acompañando el rebote de la recuperación económica. Estamos en el tren que va a la hiperinflación aunque nos faltan un montón de estaciones todavía”, destacó.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien aseguró que en economía califica al Gobierno con un dos. “Lo único más o menos bueno que hizo fue la negociación de la deuda. Fue una negociación que hacía falta y que fue positiva”, aseguró la ex funcionaria.

“Luego creo que la cuarentena de todo el año destruyó no solamente las posibilidades de la gente, el trabajo, las empresas. Trabajadores que no pudieron seguir con sus profesiones y miles de personas deambulando por todos lados tratando de venderte un pañuelo, una curita lo que sea para llevar algo de plata a su casa. Todo por una obsesión del Presidente. De su idea de que subía su imagen y decidió esta cuarentena”, se explayó.

Para Bullrich, Argentina “ahora vas a tener un pos pandemia que va a ser más dura todavía porque las empresas están todas endeudadas y los particulares también”.

“Van a cortar la ayuda salarial y el IFE y va a haber otra tanda empresas que van a caer. Tenemos parado Vaca Muerta. Clausurado. El daño económico ha sido brutal”, insistió.

En tanto, añadió que desde la oposición y la sociedad se observó “una rebelión que se nota”.

“Vicentin no pasó. Eso es la resistencia de la sociedad. La resistencia parlamentaria. El apoyo internacional de mucha gente. Las fundaciones, los jóvenes. Todo ese mudo ha puesto muchos límites y eso es muy bueno”, remarcó.

En ese sentido, dijo que Juntos por el Cambio tiene que tener la capacidad de reciclar sus ideas, de analizar sus problemas y de buscar una representación. “No me gustaría que ellos vayan juntos y nosotros divididos”, dijo en relación al Frente de Todos y de cara a las elecciones legislativas de 2021.

“Hay una representación política abierta a abrirse a nuevas ideas y nuevos dirigentes que están naciendo. Hay una disputa de ideas en Juntos por el Cambio y no hay que esconderla. Hay una idea más liberal y una menos liberal”, reconoció.

Y concluyó: “Hoy la Argentina tiene dos espacios. La lucha por la representación de ese espacio y de esas ideas tiene que ser en unidad. Porque enfrente tenemos un espacio unido. A nosotros no nos sirve la desunión. Nuestro público nos pide que renovemos el contrato todos los días. No nos votan así por que sí”.

