LPQTP 2020: los secretos detrás del nuevo espumante que se hizo viral por mandar al año de la pandemia al demonio

“2020 es un Extra Brut de un color amarillo brillante, fresco, con delicadas notas frutales y cítricas, pensado para ocasiones tan sublimes como de enviar este año calendado de dos mil veinte a lugares especiales, oníricos”.

Así describe un flyer promocional a “2020 LPQTP”, el nuevo espumante de la Bodega Dante Robino, una empresa centenaria que compró Cervecería y Maltería Quilmes a fines del año pasado. Parece un chiste, pero no: el nombre, claramente, remite a las siglas de un insulto muy argentino aunque, en tono de clara ironía, la empresa explica que significa “Lindo Períodos Qué Tiempos Pletóricos”. Difícil de creer. Es muy probable que la viralización del contenido y cierto secretismos al respecto sea parte de la campaña de difusión del nuevo espumante.

Saldrá a la venta en 10 días y es una edición limitada que se venderá a unos 400 pesos

“Alce la copa, y alce también su vos a niveles que van un poco más allá de lo normal, y diga algo bello, mientras eleva sus deseos al cielo. Y dígalo, eso que tiene atragantado con todas las letras. Un fuerte abrazo y feliz 2021”, cierra el gráfico promocional.

Se trata, según la descripción técnica, de un varietal 50% Chardonnay y 50% Chenin, cuyo origen es Luján de Cuyo, en Mendoza, y al que se lo recomienda servir a una temperatura de entre 6 y 8 grados centígrados.

También hay un video promocional, que circuló en las redes y la bodega asegura que no es la última versión. Está claro, no es el “oficial”, pero es el que ya se viralizó por las redes sociales. Allí, Elizabeth Vernaci dice las cosas como son: “Despidamos este 2020 con todas las letras”, pide luego de mencionar la sigla como el imaginario popular la lee realmente.

La parte de atrás de la etiqueta que se ve en ese video aporta más datos. Asegura que es un extra brut al que se le puede notar un grado de “brut-ez extra” y se invita a mandar a este año calendario directamente “bien a LCDLL”. Otra sigla que deja pocos lugares para la metáfora.

Fuentes cercanas a la bodega aseguran que se trata de una etiqueta real, que no es un fake. Saldrá a la venta en 10 días y es una edición limitada que se venderá a unos 400 pesos. “La idea es la que la gente le de el significado que quiera, es un juego de palabras. En el comercial no habrá insultos. Que la gente use la palabra que quiera para despedir el año", afirman.

La bodega

Si bien es parte de la Maltería Quilmes, Dante Robino se maneja de manera independiente. El gerente general es Nicolás Bruno y la bodega es uno de los principales exportadores de espumantes del país y la idea de la campaña, aseguran, es invitar a probar un producto nuevo con una botella que repreente lo que fue este año de manera simpática.

En febrero de este año, Quilmes anunció que amplió su negocio en el mercado de cervezas y que también comenzaba a competir en la venta de vinos. Lo hizo con el anuncio de la compra de Dante Robino, una bodega con marcas como Dante, Capriccio, Novecento, Atelier.

La compra incluyó todos los productos de la bodega y también sus viñedos ubicados en el distrito de Perdriel, departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. El portafolio de Dante Robino incluye vinos y espumantes de media y alta gama. La bodega cuenta hoy con una capacidad de producción de 11,5 millones de litros y sus nuevos dueños planean duplicarla en los próximos años.

“Después de 130 años de historia, estamos entrando en una nueva categoría. Es la primera vez que incursionamos en el negocio del vino porque nunca antes tuvimos de forma directa una bodega”, señaló entonces Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes en diálogo con Infobae.

