El ruido cambiario frenó las ventas de autos: las concesionarias temen no poder reponer y los compradores cuidan sus dólares

Las concesionarias de autos vuelven a verse vacías, la pandemia, la cuarentena que se volvió a instalar en algunas regiones del país, la reducción del mercado importador y ahora la falta de valor de referencia del dólar y la poca brecha entre el oficial con impuestos y el libre , frenaron las operaciones de patentamientos.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, durante los primeros quince días de septiembre la venta de unidades acumula una caída de 23 por ciento . Aunque muestran una mejoría respecto de los meses anteriores, la falta de un tipo de cambio de referencia y la escasez de unidades hacen que los compradores no definan y que algunos concesionarios no vendan por la posibilidad de no poder reponer.

“Esta todo vigente, puede pasar que haya algunos concesionarios que están mirando y paren la venta, pero la gran mayoría quiere vender” , explicaron desde ACARA. “ Existen casos que prefieren no deshacerse de las unidades frente a las dificultades para poner reponerlas teniendo en cuenta las imposibilidades para importar y hay expectativa respecto del tipo de cambio oficial que por ahora no se movió pero no estamos muy seguros qué va a pasar”, agregó un concesionario importante del oeste del conurbano.

ventas





En agosto pasado se patentaron 30.418 unidades, casi lo mismo que se habían vendido en julio de este año, pero en el acumulado del 2020 el sector registra una caída de poco menos de 38 por ciento.

Esa caída de la primera quincena ahora se puede profundizar por la modificación en las restricciones cambiarias que llevaron la cotización para la compra de dólares a $ 130 y eso hace más difícil hacerse de la divisas y frena la decisión de deshacerse de las mismas.

Otro punto que podría haberse visto afectado es el “pure” para la compra de un 0 km que, a pesar de haberse ampliado con este cambio - un auto que una persona tenía que cambiar 20.000 ahora cambio en 18.000 porque el auto se vende en pesos- el problema que tienen es que es más difícil hacerse de esos dólares $ 130.76 con una diferencia de apenas $ 10 con el paralelo.

26/10/2014 Imagen de un concesionario. ECONOMIA LEXUS





“El problema no está en el valor del auto. Las unidades se importan al precio del Banco Nación ($ 79,25) por lo que el está con dólares quizás la semana pasada necesitaba cambiar 20.000 dólares y ahora necesita cambiar 18.000. El pure para la compra de 0 km sigue funcionando, el problema está en que ahora el comprador tiene menos posibilidades de recuperar esos dólares en el mercado formal”, explica Hugo Belcastro, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).

“Además, por el lado del concesionario, la decisión de venta también pasa por deshacerse de una unidad que no sabe si va a poder reponer, entonces tiene que pensar en el precio al que la vende y sí la vende. El Gobierno está cumpliendo con lo pactado, se redujo 50% el acceso a dólares para importar y sobre eso se está trabajando bien, pero tanto para el comprador como para el vendedor, la cuota de incertidumbre que presenta hoy el mercado hace que la toma de decisiones sea más compleja”, agregó el concesionario.

Los concesionarios habían advertido en agosto pasado que era un “buen momento” para comprar un 0 km por una combinación de temas cambiarios -la diferencia entre el tipo de cambio oficial para ahorro y el paralelo- que había tocado uno de sus puntos más altos. Eso hoy no existe y, además, mientras el AMBA empieza a recuperar ritmo, ciudades de peso a la hora de contabilizar el negocio de venta de unidades 0 km vuelven a restringir las operaciones, como es el caso de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

En Rosario, los concesionarios esperaban recibir una suba de la demanda, es especial de pick up que no pagan el impuesto interno, consecuencia que el precio de los futuros de la soja estaban teniendo el repunte más largo en 40 años después de que el principal comprador del mundo, China, aumentara las compras y cayeran las perspectivas de la cosecha de los Estados Unidos. Sin embargo, el recrudecimiento de los caso de coronavirus en la provincia hizo que la gobernación tomara la decisión de volver a imponer restricciones.

Seguí leyendo:

Alquileres en el Gran Buenos Aires: aumentaron entre 6% y 7% en agosto

Varias empresas ya habían renegociado sus deudas antes de la medida del Central