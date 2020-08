Nobile, CEO de Telecom: “Se confunde la coyuntura con regular un sector que requiere de libertad de precios para invertir y crecer”

Roberto Nobile

“Claramente fue un impacto grande que estamos tratando de digerir”. Así definió Roberto Nobile, el CEO de Telecom Argentina, la forma que recibió la noticia del DNU del viernes pasado con el que el Alberto Fernández congeló los precios de la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable y, además, que definió a los tres como servicios públicos, lo que le permitiría al Gobierno fijar las que ahora serán tarifas de esos servicios en el futuro.

“ Se confunde la coyuntura con regular un sector que tiene una dinámica propia y que requiere libertad de precios para seguir creciendo. La inflación no la crean las empresas sino las políticas públicas”, aseguró Nobile en un panel de la conferencia CEO Week que organiza esta semana la revista Forbes Argentina. “En el año nos impactó la devaluación: el 70% de la inversión son en dólar, las inversiones están dolarizadas y los salarios crecieron 42%, lo mismo que aumentaron nuestros ingresos en medio de un proceso inflacionario. Nunca nos dijeron que no podíamos aumentar... y cayó este DNU, que cambia las reglas del juego. El precio es la variable más importante que tiene las compañías para administrar sus flujos de fondos y estimar el repago de las inversiones. Sin esa variable las inversiones no son posibles. Esto cambia radicalmente la dinámica de la industria ”.

El ejecutivo aseguró que a esta medida, a la que definió varias veces como sorpresiva, no la ve como una nueva pelea del kirchnerismo con el grupo Clarín. “Esto impacta en toda la industria: Claro, consiguió los fondos para fabricar la vacuna (la empresa pertenece al mexicano Carlos Slim) y estará muy afectada también” , aseguró. También detalló que las inversiones de la empresa en los dos últimos tres años fueron de USD 3.500 millones y que tiene 23.000 empleados.

El CEO hizo hincapié varias en que la industria de las telecomunicaciones puede crecer siempre que tenga control sobre los precios de los servicios, algo que permite proyectar las inversiones. “Estábamos negociando nueva deuda y el banco nos acaba de anunciar que en este escenario, no”, afirmó.

También describió que se venían dando conversaciones con el Gobierno y que, incluso, el miércoles pasado hubo una reunión en el Enacom. Detalló que en marzo se había acordado un plan para retrotraer algunos precios y un esquema en el que desde septiembre se podría aumentar. “Todo este tiempo no hubo cortes y planes con productos mínimos e inclusivos para que la gente siga con servicio aunque no paguen. Tenemos 600.000 clientes en situación: puede comunicarse aún en situación de vulnerabilidad” , dijo.

Noticia en desarrollo