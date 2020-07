Hernán Lacunza: “Lo que nos va a sacar de la recesión es el sector privado”

Foto de archivo. El ministro de Hacienda de Argentina, Hernán Lacunza, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. Ago 20, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

“Estamos en zona de acuerdo y un acuerdo en las condiciones que más o menos se están discutiendo es razonable”, dijo Hernán Lacunza, ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, sobre la negociación de la deuda que lleva adelante su sucesor en el cargo, el ministro Martín Guzmán.

En una entrevista en el programa “Es por acá”, por FM Milenium, Lacunza señaló que si no se alcanza un acuerdo, un default metería a la Argentina “en un cono de sombras mayor al que ya tenemos con la pandemia” y recalcó que el acuerdo es necesario pero no suficiente para despejar la incertidumbre de la economía.

El ex funcionario dijo que la decisión del gobierno de priorizar la resolución de la deuda fue correcta. “La Argentina evidentemente tenía un problema de crédito externo, de confianza o de credibilidad y de poder renovar los vencimientos de deuda que tenía”, señaló.

La Argentina evidentemente tenía un problema de crédito externo, de confianza o de credibilidad y de poder renovar los vencimientos de deuda que tenía

Sin embargo, apuntó también al estrechamiento de los tiempos con una imagen futbolera. “El tiempo reglamentario terminó el 22 de abril con el primer vencimiento impago, el tiempo adicionado terminó el 22 de mayo, esos 30 días de gracia, y desde hace casi 60 días están los jugadores en la cancha, nadie se va al vestuario, lo cual se muestra una voluntad de acuerdo pero medio jugando a los penales a ver dónde está el empate del acuerdo”, dijo.

Según Lacunza, el acuerdo por la deuda es solo una parte, también se necesita, prosiguió.”un plan más concreto, que tiene que tener una pata fiscal, cuanto vamos a gastar, una pata monetaria, cuanto de eso se va a financiar con emisión, y una financiera, cuanto se va a financiar el mercado, como mínimo una hoja de ruta macro, no digo que no exista pero no la conocemos”.

Más allá de las condiciones de incertidumbre pandémica que atraviesa la economía, dijo Lacunza, el gobierno tiene la obligación de tener una hoja de ruta, “con un horizonte de corto plazo para los efectos inmediatos, pero también de mediano y de largo, no se toman decisiones para el próximo lunes nada más, sino para el próximo mes, semestre y próximos años”

Lacunza y Guzmán, en una reunión de "transición" que tuvieron antes de la asunción del gobierno de Alberto Fernández

Plan, antes que prohibiciones

En cuando a las medidas del gobierno, marcó ciertas inconsistencias. “Hoy el gobierno dice: ‘te doy un crédito subsidiado por la emergencia pero te prohíbo comprar dólares´‘, ¿por qué tiene que hacer eso?”, se preguntó. En medio de tanta incertidumbre, las empresas en vez de usar el dinero para proyectar actividades la usarán para comprar dólares, insistió: “No hay que prohibirles, sino que no les convenga, y para eso hay que mostrar un plan”.

Según el ex ministro, el gobierno debería asumir que ya pasó la peor etapa económica de la pandemia y repensar ciertos instrumentos como la doble indemnización por despido, que no sirven en una eventual etapa de recuperación, porque desalientan la incorporación de personal. “La doble indemnización es una traba, nadie va a contratar a nadie, más con esta incertidumbre”, explicó. Del mismo modo, dijo que el gobierno debería ir pensando como usar los “bolsones de liquidez” que hay en el sistema bancario para relajar las condiciones de acceso al crédito. De lo contrario, señaló, “va a haber oferta de crédito pero no va a haber demanda, porque nadie va a calificar”.

Con todo, el mayor énfasis de Guzmán llegó cuando criticó el uso de sloganes del tipo “vamos a salir con más Estado”. Al respecto se preguntó qué quiere decir eso y también cómo se haría para financiarlo. “Lo que nos va a sacar de la recesión es el sector privado”, enfatizó.

De la crisis, concluyó, la Argentina saldrá con más pobreza, más desempleo y salarios reales más bajos. “Para que esa pobreza no se transforme en miseria tenemos que tomar las decisiones”, y por eso pidió pensar las cosas integral y secuencialmente. Por caso, explicó, el gobierno debería tener en claro desde el principio que la cuarentena llevaría a un aumento del desempleo, que se compensó con planes sociales y apoyo a las empresas. “Que están bien –justificó- pero si no hacemos nada el tercer rincón de ese triángulo es la inflación”.

“Son tres cosas que no ocurren simultáneamente sino secuencialmente; si vamos a ir a tratar de resolver la inflación cuando aparezca en septiembre”, va a ser tarde, advirtió. Lacunza dijo que la elección entre Salud y Economía es un “falso dilema” que podía tener cierto sentido al principio, pero ya fue superado por el tiempo y por los hechos.

Seguí leyendo:

G20 virtual: Guzmán agradeció el apoyo en la negociación de la deuda y dijo que la Argentina trabajará “para contener el aumento de la pobreza y la indigencia”

La economía argentina cayó cerca del 20% en el segundo trimestre, el peor registro de la historia moderna