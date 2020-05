Aníbal Guzmán, gerente ejecutivo de Appcu, dijo: “la Vivienda de Interés Social, también llamada Promovida, sigue generando interés, muchos argentinos consultan por esta modalidad en Montevideo, no sólo como inversores, también para desarrollarlas . Por el lado de la demanda, los promotores no dejaron de invertir y edificar. Lo que no pasará es que los precios bajen en forma notoria. La gente esperará a que se normalicen las cosas para vender, y no creo que haya remates”.