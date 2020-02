En el desglose por género, se observa que entre los hombres, el 44,4% sólo trabaja, el 19,5% sólo estudia, el 24,6% trabaja y estudia y el 11,5% no estudia no trabaja. En cuanto a las mujeres, el 34,9% sólo trabaja, el 23,1% sólo estudia, el 26,2% trabaja y estudia y el 15,9% no estudia ni trabaja.