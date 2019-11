La última semana del mes, parece que va a estar regida por los bonos. La suba está abaratando los precios de las operaciones con dólares alternativos. Hay muchas apuestas a la renegociación de la deuda. Por ahora, los inversores no imaginan situaciones de confrontación irreversibles en la negociación. No creen que los acreedores aceptarán que la Argentina no pague bonos durante dos años, pero imaginan un escenario donde le pedirán que baje el gasto público, le aceptarán quitas y prórroga de los plazos. Si el país, asegura superávit fiscal a lo largo de los próximos años, tiene una excelente oportunidad de hacer un canje, porque en Asia y Europa tienen tasas negativas y en Estados Unidos rinden apenas 1,78% mensual. En la Argentina el rendimiento de los bonos hoy tiene un abanico de rentas que comienza en 17% para los bonos más largos como el Discount y termina en 233% para el Bonar 2020. Las curvas de rendimientos invertidas, indican que el país está al borde del default y de continuar en recesión. También es un preanuncio de hiperinflación. De allí la necesidad de renegociarlos para que la curva vuela a su normalidad.