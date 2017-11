José Urtubey (Celulosa Argentina), Cristiano Rattazzi (Fiat) y Adrián Kaufmann Brea (Arcor) fueron de la partida. Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal y líder del B20, no se quedó atrás. El empresario les dijo a los ministros que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no cataloga a los alimentos como "saludables y no saludables", sino que esa categorización se hace para las dietas. Los industriales insistieron en que la suba de impuestos a productos como el vino, el whisky, la cerveza y las gaseosos los tomó por sorpresa, y pidieron una revisión.