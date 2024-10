La desafiante reflexión de Gabriel Milito antes del partido entre Atlético Mineiro y River Plate por la Copa Libertadores

Gabriel Milito comenzó a palpitar el duelo contra River por la Copa Libertadores (Crédito: Reuters)

Las semifinales de la Copa Libertadores están a un día de iniciarse y el duelo entre Atlético Mineiro y River Plate ya comenzó a palpitarse. Después de que el Galo se haya clasificado a la final de la Copa de Brasil, Gabriel Milito habló sobre la llave por la competencia internacional y dejó una desafiante frase sobre lo que será el primer duelo del mano a mano entre su equipo y el cojunto de Marcelo Gallardo.

El ex entrenador de Argentinos Juniors viene de empatar 1 a 1 contra Vasco da Gama en la revnahca, lo que le valió la clasificación al partido definitorio del torneo local gracias a un global de 2 a 1 (jugará la final contra el Flamengo). En la conferencia de prensa posterior partido, el histórico defensor de Independiente destacó la importancia que tendrá el encuentro contra el Millonario. “La Copa Libertadores es un gran objetivo, es un gran sueño para nosotros. Somos un equipo muy fuerte, pero sabemos que el rival también lo es. Veremos quién es el mejor en los 180 minutos”, puntualizó.

“Estoy muy contento por la clasificación para la final, muy contento con el esfuerzo de los jugadores, su valentía y la responsabilidad de poder disputar la eliminatoria durante 180 minutos. Creo que merecemos clasificarnos para la final. Pero ahora no podemos celebrarlo demasiado, porque tenemos otro objetivo muy grande en la Copa Libertadores. Y este también es un sueño muy grande para nosotros”, comentó Milito.

Gabriel Milito comenzó a palpitar el duelo contra River por la Copa Libertadores (EFE/ Gastón Britos)

Por su parte, también recalcó el apretado calendario que está teniendo el Mineiro y cómo está afrontando todos los frentes y las competencias, ya que está en las semifinales de la Copa Libertadores, la final de la Copa Brasil y marcha noveno en el Brasileirao. “Gestionar la energía ahora es fundamental, pero cuando un equipo tiene tanta ilusión, un equipo tiene un gran sueño que alcanzar, ya no hay cansancio. Ahora solo es cuestión de soñar, competir, luchar. ¿Será difícil? Muy difícil. Pero vivimos de ilusión. Nuestro trabajo es vivir de la ilusión”, explicó el DT.

Quien también expresó su opinión sobre la llave que protagonizara el Galo contra el conjunto de Gallardo y anticipó lo que será el cruce fue Hulk, el delantero que es una de las diguras en el cuadro de Belo Horizonte. “De aquí a tres días tenemos un gran partido contra River en busca de la gloria eterna. Ahora no tenemos tiempo para celebrar la clasificación a la final de la Copa de Brasil, tenemos un gran juego en busca de nuestro objetivo que es clasificar para la final de la Copa Libertadores”, argumentó.

El atacante, que marcó en el último enfrentamiento de su equipo, también encendió las alarmas en el cuadro de Milito, ya que se retiró del terreno de juego con molestias. A pesar de eso, el ex futbolista de la selección brasileña se encargó de despejar las dudas sobre su presencia en la serie que determinará a uno de los finalistas de la Libertadores.

“Fue por precaución. El campo estaba bastante pesado. La última lesión que tuve fue porque seguí insistiendo con un poco de dolor y me terminé lesionando. Para que esto no pase Milito me reemplazó inmediatamente, pero estoy bien y listo para el próximo partido”, confirmó.

El día en que Marcelo Gallardo y Gabriel Milito tuvieron una discusión en pleno partido

Del otro lado de la moneda, Marcelo Gallardo también se refirió a la serie por las semifinales después de igualar 1 a 1 contra Vélez por la Liga Profesional. “Este es un equipo que no te va a dejar a gamba, que no va a flaquear. Puede ganar o perder o empatar pero nunca te va a dejar a gamba, eso tiene mucho valor y el hincha lo sabe, más allá de no haber sido regulares, y eso nos da ilusión de que nos podemos sentir seguros en estas instancias”, subrayó el Muñeco. Asimismo, soltó una frase que causó furor entre los hinchas millonarios, ya que dijo que “No los vamos a dejar a pata”.

El cara a cara entre ambos entrenadores tiene un historial parejo. En el cruce entre River y Argentinos Juniors por los octavos de final de la Libertadores 2021, el Muñeco le recriminó al Mariscal por los constantes reproches al cuarto árbitro y, después de que el técnico de Núñez le haya dicho que “Pará un poco, Gaby. No te quiero escuchar más. Te escuché toda la noche”. El ex DT de Estudiantes le respondió: “¿Quién carajo sos vos para decirme eso? Si te vivís quejando también. Lo único que falta es que me digas lo que tengo que decir y que tenga que pedirte permiso a vos”.

A pesar de que el cruce de palabras no pasó a mayores, la tensa relación que quedó desde ese encuentro los sigue rodeando. Esta paridad también quedó resaltada en el historial general de sus enfrentamientos, ya que el Muñeco lidera el mano a mano con cinco partidos ganados, contra los tres que tiene a favor Milito -solo empataron una vez-. Ahora, volverá a enfrentarse por el torneo internacional, ante un rival al cual Gallardo ya sabe lo que es quedar afuera.