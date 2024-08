El choque múltiple en los 5mil metros que provocó una tensa pelea entre dos atletas en París: “Me asusta un poco, está enojado conmigo”

Caida en los 5000 metros

La primera serie de clasificación para la prueba olímpica de 5000 metros, que se realizó este miércoles, estuvo marcada por un dramático choque múltiple en la recta final. El evento causó un revuelo considerable entre los atletas y público.

George Mills, el atleta británico, perdió el equilibrio durante los últimos metros de la carrera, arrastrando consigo a otros tres corredores. En los resultados de la serie, Mills terminó en el puesto 18, quedando fuera de la clasificación y se ubicó a unos 30 segundos del francés Hugo Hay, con quien parecía ir forcejeando y que logró salir aireoso del accidente asegurándose un puesto en la final al terminar séptimo en la serie.

Las imágenes captadas poco después de finalizar la carrera mostraron a un George Mills visiblemente enfadado acercándose a Hugo Hay con un aire de protesta. Hay confirmó el enfrentamiento durante una entrevista con France Télévisions, declarando: “Me dice que lo empuje. Fue una tontería la última vuelta, todos estaban empujando. Me asusta un poco, el inglés está un poco enojado conmigo. No creo que lo haya empujado.”

Pese a la evidente tensión, no se presentó ninguna protesta oficial y la clasificación de Hay fue confirmada. Los cuatro corredores involucrados en la caída fueron recalificados. Se pudo observar en las repeticiones cómo Hay se mantuvo en pie después de que varios atletas, incluido Mills, cayeran en la recta final. El francés logró conservar su posición y clasificarse para la final del sábado.

El británico y el francés se enfrentaron tras el final de la carrera (Reuters)

Las imágenes también mostraron a Mills y Hay discutiendo y teniendo contacto físico poco después de la carrera. Mills, con gestos de furia, señalaba insistentemente a Hay. En medio de la confrontación, el galo parecía estar intentando explicarse y disculparse, pero Mills no estuvo dispuesto a aceptar ninguna explicación. En un momento muy tenso, se pudo ver a Hay poniendo una mano en el hombro de Mills en un intento de calmarlo, pero el británico se la quitó bruscamente y se marchó furioso.

En declaraciones a la BBC, George Mills afirmó que Hugo Hay era el responsable del incidente. “Creo que está bastante claro, me pisaron cuando estaba a punto de patear en la recta final y, ¡boom!, el chico francés me derribó”. Cuando se le preguntó qué le dijo a Hay durante el tenso cara a cara, contestó: “Probablemente no me permitan decirlo”.

Después de una exhaustiva revisión del árbitro de video, los oficiales determinaron que George Mills había estado en desventaja debido al incidente, lo que le permitió avanzar a la final del sábado. Este veredicto generó mezclada de reacciones, ya que algunos consideraban justa la decisión, mientras otros la veían como una respuesta a la presión y emociones del momento.

En su otra prueba, la de 1500 metros, Mills no tuvo la misma suerte. Acabó en la décima posición y no logró pasar a la siguiente fase. Llegó a la competición con grandes expectativas, especialmente después de haber conseguido una medalla de plata en los 5000 metros en Roma en junio.

El incidente entre Mills y Hay añadió un capítulo más a las tensiones y rivalidades en el atletismo olímpico, dejando una huella significativa en la serie de clasificación de los 5000 metros. La atención ahora se centrará en estos dos atletas en la final del sábado, donde las emociones y expectativas estarán a flor de piel tras lo sucedido.

El británico culpó al francés de su caída (Reuters)