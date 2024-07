La dura crítica de una gloria de Brasil tras el golpe en la Copa América: “Ya no damos miedo, fue una vergüenza”

Rivaldo lanzó duras críticas a la selección brasileña tras la eliminación de la Copa América

Continúan las repercusiones de la eliminación de Brasil en la Copa América. La Verdeamarela se despidió en los cuartos de final tras caer en los penales ante Uruguay y así cerró un torneo en el que apenas ganó un partido de los cuatro disputados (frente a Paraguay, en la segunda fecha de la fase de grupos) y en el que, salvo en esa victoria, le ha costado convertir e imponerse en el juego.

La derrota a manos de la Celeste derivó en lapidarias críticas hacia los jugadores y el entrenador Dorival Júnior. Y entre las voces críticas apareció la de Rivaldo.

El ex delantero -que con la camiseta de su país fue campeón del Mundial 2002, la Copa América 1999 y la Copa Confederaciones 1997- catalogó de vergonzosa la participación del Scratch en el certamen continental. “Como ex jugador de la selección, sé que estas críticas son normales y que los jugadores deben asumir la responsabilidad: la Copa América de Brasil fue una vergüenza”, dijo.

“Lo que se ve es que Brasil está en un momento difícil en cuanto a jugadores. Con todo el respeto a los que están, falta que den un poco más. Tenemos muchos jugadores que no tenían la experiencia de jugar partidos de tanta importancia para la selección. No estaban preparados para una Copa América. Ahora los demás nos ven sin experiencia, ya no damos miedo”, siguió en declaraciones a Betfair.

En esa línea, señaló la falta de experiencia del joven delantero Endrick. “Estaba perdido. Cuando ves que el entrenador saca a veteranos que marcan la diferencia para intentar ganar en los últimos minutos del partido y, aun así, mantienes a un chico de 17 años, te das cuenta de que algo no está bien”.

Endrick durante el partido de cuartos de final de la Copa América 2024 entre Uruguay y Brasil (EFE/EPA/Allison Dinner)

Disconforme con los cambios realizados por el DT, el ex atacante del Barcelona se explayó: “Jugadores como Rodrygo, Raphinha o Paquetá, que son referentes, tienen que tener los ojos inyectados en sangre y jugar hasta el final, aunque sea para ejecutar en la tanda de penales. ¿Tú has visto alguna vez a Messi siendo sustituido en un momento así? ¿O a Cristiano Ronaldo? Yo nunca fui sustituido en la Copa América y los dos Mundiales que jugué. Solamente ante Costa Rica y fue para hacerle un hueco a Kaká cuando ya estábamos ganando”.

Dorival Jr. fue blanco principal de los cuestionamientos en Brasil. Sin embargo, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, expresó su confianza en él y confirmó que seguirá al frente del seleccionado hasta el Mundial de 2026.

Rivaldo tampoco cree que haya que cambiar al estratega. No obstante, le reclamó al director técnico la convocatoria de más futbolistas del plano local. “Hay que llamar seis, siete o diez futbolistas que jueguen en Brasil, como hizo Felipao (N. de la R.: Luiz Felipe Scolari) en 2002, cuando ganamos el Mundial. No tiene sentido que tengamos un seleccionador que esté viendo in situ todos los partidos del Brasileirao y luego se lleve solo a uno o dos jugadores”, apuntó.

Además, mencionó que será fundamental el retorno de Neymar. “Siempre se le extraña. Creo que con su regreso la selección será mucho más fuerte. Hay que hacer un equipo pensando en Neymar. No creo que la edad sea un problema. Argentina ganó un Mundial con Messi teniendo 35 años. En 2026 Neymar será más joven todavía. Hay que jugar para él”, concluyó.

Rivaldo fue galardonado con el Balón de Oro en 1999 y dijo que Vinícius Júnior merece ganar el próximo trofeo

Por último, el ganador del Balón de Oro 1999 hizo una mención especial sobre Vinícius Júnior y la posibilidad de obtener ese trofeo. Dijo que debería ser el “máximo candidato” para lograrlo por “todo lo que ganó y por como jugó” durante la temporada, aunque es consciente de que su papel en la Copa América y lo que suceda en la Eurocopa “puede afectar” en el resultado.

“Estas competiciones hacen que la gente empiece a pensar ya en otros nombres y candidatos. Pero aun habiendo caído con Brasil, yo creo que merece este premio por todo lo que hizo esta temporada”, concluyó.