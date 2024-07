Lionel Messi se clasificó a la 51ª final de su carrera: el detalle de todas los partidos definitorios que disputó

Las finales que disputó Lionel Messi

Son 44 títulos en la carrera de Lionel Messi, de los cuales 31 de ellos fueron obtenidos a través de una final (contabilizando la discutida Supercopa de España del 2005 que Leo no jugó). Y ahora, luego de que la Albiceleste eliminara a Canadá, sumará un partido definitorio más a su carrera: el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami buscará alzar la Copa América por segunda vez en su vida contra Uruguay o Colombia.

Este domingo, cuando concluy la edición 2024 de la Copa América, se cumplirán 6952 días (poco más de 19 años) desde su primera final oficial en el Mundial Sub 20 con el triunfo de Argentina ante Nigeria. Desde aquel evento en en Países Bajos hasta éste en Miami serán, en total, 51 presencias en duelos definitorios: Leo podrá decir que jugó una final cada 136 días en su carrera profesional.

En todo este listado hay algunos detalles que aclarar. La Supercopa de España, por ejemplo, lo obligó a jugar en ocho oportunidades cotejos de ida y vuelta. Entonces serán 43 finales globales, pero 51 partidos definitorios.

En ese registro, por ejemplo, no figura la final de ida de la Supercopa de España del 2009 que se perdió contra el Athletic Bilbao por una molestia, pero sí la vuelta en la que anotó dos goles.

Tampoco está en el listado la discutida Supercopa de España 2005, ya que Leo no jugó ninguno de los dos choques contra Betis que consagraron al Blaugrana. La Pulga, que ya formaba parte del plantel que logró arribar a esa definición, no estuvo en la ida por enfermedad y en la vuelta por decisión del DT Frank Rijkaard. Si bien muchos omiten contarle esa corona a sus estadísticas por no haber sido citado, el argentino fue parte de todo el proceso para llegar a treparse a lo más alto del podio.

Otro encuentro que no aparece entre los definitorios es el de Champions League 2006 ante el Arsenal: si bien no hay discusiones sobre su incidencia en el título, Leo no jugó el duelo ante los ingleses por una lesión.

En esa misma línea, se ausentó recientemente la final de la US Open Cup que el Inter Miami perdió ante el Houston Dynamo por una lesión muscular.

Detalles a un costado, el futbolista de 36 años jugó 39 partidos definitorios con Barcelona, 9 con la selección argentina, 1 con PSG y 1 con Inter Miami: ganó 30 en los 90 minutos. Más allá de las 12 derrotas en tiempo regular, hay que sumar 8 empates en los juegos definitorios: 3 de ellas significaron otro título ya sea por los penales o por diferencia de gol. De los otros 5 juegos empatados, en 3 de ellos la copa quedó en manos del rival.

En los pormenores, será la décima final con la camiseta de la selección argentina donde coleccionó un saldo de 5 éxitos y 4 decepciones. Ganó el Mundial Sub 20 del 2005, los Juegos Olímpicos del 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Las cuatro derrotas fueron tres por Copa América (2007, 2015 y 2016) y una en la Copa del Mundo 2014 contra Alemania.

En 50 finales, Messi firmó 37 goles: 31 con el Barcelona, 4 con Argentina (2 vs. Nigeria en el Mundial 2005 y 2 vs. Francia en el Mundial 2022), 1 con PSG y 1 con Inter Miami.

TODAS LAS FINALES DE LIONEL MESSI

1- Argentina 2-1 Nigeria - Mundial Sub 20: Campeón (02/07/2005)

2- Barcelona 1-0 Espanyol - Supercopa de España (17/08/2006)*

3- Barcelona 3-0 Espanyol - Supercopa de España: Campeón (20/08/2006)

4- Barcelona 0-3 - Supercopa de Europa: Subcampeón (25/08/2006)

5- Argentina 0-3 Brasil - Copa América: Subcampeón (15/07/2007)

6- Argentina 1-0 Nigeria - Juegos Olímpicos (Sub 23): Campeón (23/08/2008)

7- Barcelona 4-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (13/05/2009)

8- Barcelona 2-0 Manchester United - Champions League: Campeón (27/05/2009)

9- Barcelona 3-0 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Campeón (23/08/2009)

10- Barcelona 1-0 Shakhtar Donetsk - Supercopa de Europa: Campeón (28/08/2009)

11- Barcelona 2-1 Estudiantes de La Plata - Mundial de Clubes: Campeón (19/12/2009)

12- Barcelona 1-3 Sevilla - Supercopa de España Ida (14/08/2010)*

13- Barcelona 4-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (21/08/2010)

14- Barcelona 0-1 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (20/04/2011)

15- Barcelona 3-1 Manchester United - Champions League: Campeón (28/05/2011)

16- Barcelona 2-2 Real Madrid - Supercopa de España (14/08/2011)*

17- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España: Campeón (17/08/2011)

18- Barcelona 2-0 Porto - Supercopa de Europa: Campeón (26/08/2011)

19- Barcelona 4-0 Santos - Mundial de Clubes: Campeón (18/12/2011)

20- Copa del Rey 2011-2012 - Barcelona - Athletic - Campeón (25/05/2012)

21- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España (23/08/2012)*

22- Barcelona 1-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (29/08/2012)

23- Barcelona 1-1 Atlético Madrid - Supercopa de España (21/08/2013)*

24- Barcelona 0-0 Atlético Madrid - Supercopa de España: Campeón (28/08/2013)

25- Barcelona 1-2 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (16/04/2014)

26- Argentina 0-1 Alemania - Mundial 2014: Subcampeón (13/07/2014)

27- Barcelona 3-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (30/05/2015)

28- Barcelona 3-1 Juventus - Champions League: Campeón (06/06/2015)

29- Argentina 0 (1)-(4) 0 Chile Copa América: Subcampeón (04/07/2015)

30- Barcelona 5-4 Sevilla - Supercopa de Europa: Campeón (11/08/2015)

31- Barcelona 0-4 Athletic Bilbao - Supercopa de España (14/08/2015)*

32- Barcelona 1-1 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/08/2015)

33- Barcelona 3-0 River Plate - Mundial de Clubes: Campeón (20/12/2015)

34- Barcelona 2-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (22/05/2016)

35- Argentina 0 (2)-(4) 0 Chile - Copa América: Subcampeón (26/06/2016)

36- Barcelona 2-0 Sevilla - Supercopa de España (14/08/2016)*

37- Barcelona 3-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (17/08/2016)

38- Barcelona 3-1 Alavés - Copa del Rey: Campeón (27/05/2017)

39- Barcelona 1-3 Real Madrid - Supercopa de España (13/08/2017)*

40- Barcelona 0-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (16/08/2017)

41- Barcelona 5-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (21/04/2018)

42- Barcelona 2-1 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (12/08/2018)

43- Barcelona 1-2 Valencia: Copa del Rey: Subcampeón (25/05/2019)

44- Barcelona 2-3 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/01/2021)

45- Barcelona 4-0 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (17/04/2021)

46- Argentina 1-0 Brasil - Copa América: Campeón (10/07/2021)

47- Argentina 3-0 Italia - Finalissima: Campeón (01/06/2022)

48- PSG 4-0 Nantes - Supercopa de Francia: Campeón (31/07/2022)

49- Argentina 3 (4)-(2) 3 - Mundial de Qatar: Campeón (18/12/2022)

50- Inter Miami 1 (10)-(9) 1 Nashville - Leagues Cup: Campeón (19/08/2023)

* Partido de ida de la final de la Supercopa de España