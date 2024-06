Colo Colo no podrá apelar la roja de Arturo Vidal en Copa Chile y se perderá la revancha con O’Higgins

El "rey" Arturo se perderá la revancha este domingo en el Estadio Monumental.

(Desde Santiago, Chile) Colo Colo empató con lo justo este domingo ante O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2024. El partido estuvo marcado por la expulsión de Arturo Vidal y a pesar de las quejas del “King”, ya está claro que no podrá apelar y se perderá la revancha que se llevará a cabo este domingo, a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental.

El friccionado encuentro finalizó con el marcador igualado a dos tantos y, casi al final, Vidal fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

El partido fue una farra de goles para el cacique y cuando corría el minuto 90 el King, en su intento de romper la paridad, le entró fuerte a Antonio Díaz, falta que de inmediato fue cobrada por el árbitro. El volante ya tenía cartulina amarilla pero, pese a sus airados reclamos, igual le pintaron la cara y se le vio salir del campo de juego nada feliz en dirección a las duchas.

Carlos Palacios fue elegido como el mejor jugador del cotejo e indicó que “fue un partido durísimo, en una cancha muy pesada, muy barrosa. Por pasajes nos complicó un poco por cómo jugamos nosotros. Por ahí erramos un par de goles claros que si los marcábamos, podíamos hacer una diferencia en el marcador. Pero felices por haber rescatado el empate y vamos a definir en casa”.

Una vez finalizado el encuentro, Vidal aseguró no haber cometido una falta tan grave y dijo que pretendía apelar a la tarjeta amarilla, para así no perderse la revancha ante los rancagüinos el domingo en el Monumental.

Según el bicampeón de América, conversó con el árbitro y le dijo “que no le hice nada, no lo pisé con maldad. Claramente lo pasé a llevar en la punta, pero no es para una tarjeta amarilla. Seguramente él no había cobrado, cobró el cuarto. Me dijeron que el cuarto escuchó el grito del jugador y eso fue la expulsión. Pero ojalá se pueda remediar, apelar y poder jugar el próximo partido”, consignó la página Dale Albo.

¿Por qué no puede apelar?

Tras sus palabras vino el turno de Daniel Morón, gerente deportivo del equipo, quien reconoció que “hay una jugada donde hubo un roce que a veces es sancionable con una falta, a veces con una falta y una amarrilla como hoy. Quizás, a mi parecer, exagerada, pero es la apreciación del árbitro. Lo que sí, por ahí hubo un codazo que pudo haber tenido la misma sanción y no fue así. Entonces, espero que en adelante las apreciaciones de los árbitros sean ecuánimes para los dos lados”.

Sin embargo, el “Loro” dejó claro que no existe posibilidad alguna de acudir al Tribunal de Disciplina de la ANFP para apelar a la sanción puesto que “hay un toque y cuando hay un toque, pasa a ser criterio del árbitro. Entonces el tribunal queda impedido de actuar en esos casos”, remató desesperanzado.

¿Cuándo es el amistoso de Colo Colo con Universitario de Lima?

Colo Colo y Universitario de Lima se verán las caras este miércoles desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental, en un partido amistoso con vistas a preparar la segunda parte de la temporada. Así y todo, el “Cacique” buscará recuperar sensaciones y subir la moral del plantel para así llegar de la mejor forma a la revancha contra los rancagüinos, que se disputará el domingo en el reducto albo.

El campeón peruano, por su parte, es uno de los principales favoritos para quedarse con el Torneo de Clausura de la Liga 1, en donde persigue el bicampeonato.