Un luchador de MMA le pidió matrimonio a su novia después de perder una pelea y recibió una respuesta inesperada

Un luchador le pidió matrimonio a su novia y lo rechazó

El mundo de las artes marciales mixtas vivió un episodio insólito durante el combate de la empresa Clash of the Stars, protagonizado por los peleadores checos Lukas Bukovaz y Patrik Horvath contra Jan Michalek. La pelea, que ya tenía suficiente dramatismo sobre el ring al enfrentarse dos vs uno, se transformó en un espectáculo aún más impactante cuando Bukovaz, quien fue derrotado junto a su compañero, decidió pedirle matrimonio a su novia en ese mismo escenario lleno de 20.000 espectadores.

A pesar de la frustración por haber caído ante un solo oponente, Bukovaz buscó la manera de levantar su espíritu en un ambiente seguro y con la mujer de sus sueños. Sin embargo, la situación que se desarrolló posteriormente, lejos de mejorar su ánimo, terminó en una “doble derrota” pública, como lo titularon los seguidores en sus redes.

Después de la pelea, la novia de Bukovaz subió al escenario sin imaginar la sorpresa que le esperaba. El peleador se arrodilló frente a ella y, con gesto, le acercó la mano para ofrecerle el anillo de compromiso. “¿Te quieres casar conmigo?”, le preguntó Bukovaz, según replicó el periódico británico Daily Mail. Su novia, claramente sobrepasada por la situación, respondió con frialdad: “Basado en todo lo que ha sucedido, creo que probablemente no. No lo creo”.

La negativa dejó al luchador y a los espectadores en un estado de shock. Los abucheos no tardaron en inundar la arena, exacerbándose hasta el punto en que una persona se acercó a la chica y le arrojó agua desde una botella. La situación escaló a un nivel mayor cuando la mujer decidió explicar públicamente el motivo de su rechazo. Según ella, Bukovaz le había sido infiel con otra mujer, la gota que colmó el vaso en esta noche ya de por sí desafortunada para el luchador.

En un clip publicado posteriormente en su cuenta de Instagram, el checo negó rotundamente las acusaciones de infidelidad, buscando limpiar su nombre. A pesar de sus esfuerzos, el video de su vergonzosa propuesta se volvió viral, generando una avalancha de reacciones en redes sociales.

Usuarios en X (anteriormente Twitter) manifestaron su simpatía por Bukovaz, aunque algunos también aprovecharon para el humor. “Lo siento por el chico”, escribió un usuario. “2 derrotas en 2 minutos. Duro para broski”, comentó otro. “Esa es una mala noche para cualquiera”, señaló un tercero, sintetizando el sentimiento generalizado de la comunidad en línea.

El ex peleador de UFC, Jake Shields, también intervino en el debate aludiendo a la inoportunidad del momento elegido por Bukovaz para su proposición. “Un hombre recibe una paliza delante de su novia y luego le propone matrimonio. Este es el peor momento posible en el que podría haber pedido”, opinó Shields.