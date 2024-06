La reflexión de Marcelo Bielsa cuando le preguntaron por el retiro de Edinson Cavani de la selección uruguaya

Bielsa hablo del retiro de Cavani de la Seleccion de Uruguay

Marcelo Bielsa convocó a siete delanteros para la Copa América. No aparece entre los siete mejores puntas uruguayos de la actualidad el segundo máximo goleador de la selección charrúa con 58 tantos: Edinson Cavani. En cambio sí están Luis Suárez, Darwin Núñez, Cristian Olivera, Maximiliano Araujo, Brian Rodríguez, Brian Ocampo y Facundo Pellistri, algunos más extremos que delanteros de área. En la conferencia de prensa previa al debut de Uruguay en el certamen continental, el técnico argentino habló de las expectativas, de la preparación, del rival y de nombres propios, los que integran el plantel y el que no.

El 30 de mayo Edinson anunció a través de sus redes sociales que se retiraba de la selección uruguaya. Lo hizo días antes de que Bielsa confirmara, mediante la oficialización de los 26 citados para disputar el torneo en los Estados Unidos, que no iba a formar parte de su era. Resulta insoslayable resaltar que Cavani parecía no formar parte del proyecto de Bielsa en Uruguay, dado que no fue considerado en ninguna de las convocatorias desde que el entrenador rosarino asumió en la Celeste. Incluso, la última participación oficial del futbolista de Boca fue en el Mundial de Qatar 2022, cuando el conjunto dirigido por Diego Alonso fue eliminado en la fase de grupos.

Cavani igual sintió la necesidad de manifestar su ausencia. “Mi querida celeste: solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin duda muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, había anunciado en sus redes sociales.

La publicación con la que Cavani anunció su renuncia a la selección charrúa

Bielsa, en la antesala del debut de la selección, fue consultado en rueda de prensa por la situación de Cavani. “Es una decisión personal de un ídolo del fútbol uruguayo y sobre ese tipo de posiciones no son para analizar sino para respetar. Decide darle un enfoque a su carrera y simplemente respetar las cuestiones individuales, personales”, expresó el entrenador.

A su vez, también se refirió a la citación de Luis Suárez, de quien se interpretaba que podía no entrar en sus planes por la convocatoria demorada del delantero del Inter Miami. “Fue convocado de acuerdo a las normas. No se lo convocó tardíamente, dejó de competir y al otro día se lo convocó, como hacemos habitualmente. Su estado de forma es muy bueno”. Luego se refirió a la combinación de jugadores de renombre con jóvenes prospectos del fútbol uruguayo. “Uruguay tiene una base sólida, de experiencia, de una edad conveniente para sostener al equipo y se van agregando jóvenes que están, la mayoría de ellos, en condiciones de hacer un espacio cada uno en su posición respecto de los que juegan con más frecuencia. Competencias como estas son pruebas que confirman o no el lugar que merece cada jugador dentro del universo de jugadores seleccionables para representar a Uruguay”, afirmó Bielsa.

Además, analizó al rival, Panamá, con el que se enfrentarán en este estreno en la cita continental en el el Hard Rock Stadium de Miami: “A este nivel de competencia y con los tiempos de preparación e información disponible, todos los equipos saben de los rivales lo suficiente como para planificar los partidos. Es un área que ha crecido y es difícil sacar ventajas. Ni se gana ni se pierde por saber más o menos del oponente”. Los once que elegirá el “Loco” serían: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Mathías Olivera, Lucas Olaza; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. Uruguay volverá a jugar el jueves 27 de junio ante Bolivia y cerrará el grupo C el lunes primero de julio ante Estados Unidos.