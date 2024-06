Impactante accidente y vuelco: se le trabó el acelerador, despistó a toda velocidad y se salvó de milagro

Impactante accidente en un autódromo de Nueva York

Un impactante accidente y vuelco ocurrió en las últimas horas en el autódromo de Watkins Glen, en Nueva York, Estados Unidos, donde el piloto Nate Cicero (19 años) perdió el control de su vehículo, despistó en una curva a toda velocidad y se estrelló contra los neumáticos de protección. Por fortuna, resultó ileso a pesar de la espectacularidad del choque.

El susto se produjo en el marco de la competencia promocional Mustang Challenge. Fue en la primera carrera de la categoría, 15 minutos después de la largada y cuando Cicero -compite para el equipo McCumbee McAleer Racing- marchaba en la quinta posición.

Al parecer, al joven piloto se le trabó el acelerador al llegar a la séptima curva en la quinta vuelta. Lo concreto es que aceleró repentinamente y siguió de largo hacia el césped. En una rápida maniobra, giró e impactó con la barrera de contención de costado. El auto se elevó en el aire y dio una vuelta completa antes de aterrizar con las ruedas hacia abajo. Las imágenes son impresionantes.

Afortunadamente, Cicero salió y se alejó del lugar por sus propios medios. Esta tarde, compartió en sus redes sociales imágenes donde se lo ve en buen estado de salud, aparentemente sin lesión alguna, charlando distendido con dos colegas.

Así quedó el auto del joven piloto Nate Cicero tras el impactante accidente que sufrió en un autódromo de Nueva York

La barrera de neumáticos no pudo repararse a tiempo y el resto de la carrera, ganada por el piloto Tyler Maxson, se llevó a cabo bajo bandera amarilla y detrás del coche de seguridad.

Oriundo de Pound Ridge, en el condado de Westchester, Cicero compite en diversas disciplinas dentro de la International Motor Sports Association (IMSA), conduciendo autos de Mazda y Ford, entre otros, según detallan medios de Estados Unidos especializados en el deporte de motor.

El joven comenzó su trayectoria como la mayoría de los pilotos de automovilismo, en carreras de karting. De hecho, todavía compite en esta disciplina.

Cicero es definido por su equipo como “un competidor experimentado con un historial de éxitos” que supo desarrollar su carrera mostrando “un talento y una dedicación excepcionales”.

Nate Cicero

Cuando se anunció su participación en la actual temporada del Mustang Challenge expresó su entusiasmo: “¡Estoy muy emocionado! He estado con este equipo durante los últimos 2 años y espero aprovechar eso junto con el desafío de aprender a manejar un auto nuevo. Creo que podemos luchar por los primeros puestos esta temporada”, dijo.

El formato competitivo se compone de dos sesiones de práctica de 30 minutos, una de clasificación de 15 minutos y dos carreras de velocidad de 45 minutos. La temporada 2024 tiene programados eventos en autódromos como Mid-Ohio Sportscar Course, Road America, Circuit of the Americas y Indianapolis Motor Speedway, además del Watkins Glen International.