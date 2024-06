El futbolista de 21 años que dirige cuatro empresas que generan millones de euros al año: “Es un hobbie”

Fran Ortuño fichó en enero por Real Valladolid

A pesar de que ser futbolista profesional puede ser el sueño de muchos niños, la realidad es que solo una minoría llega a debutar en la Primera División. Menos aún son los que logran mantenerse y construir una carrera a largo plazo. El retiro de un futbolista usualmente llega cerca de los 35 años, lo que hace esencial que tengan un plan B para generar ingresos cuando se alejan del campo.

Francisco Ortuño, a sus 21 años y como jugador del Real Valladolid Promesas (filial del primer equipo), tenía claro desde el principio que debía diversificar su futuro. Actualmente, el defensor posee cuatro empresas que generan millones de euros al año, abarcando sectores como la educación en e-commerce, fondos de inversión, inteligencia artificial y bienes raíces.

“Todavía no me considero ni millonario ni nada, pero es verdad que a las empresas van bien y es un hobbie que actualmente tengo. Ahora mismo tenemos cuatro empresas activas y están yendo muy bien”, declaró en una entrevista con el programa radial El Larguero. “Empecé a los 17 con la primera. Esa fue relativamente bien y ahí empecé a investigar. Al fin y a cabo, por la mañana entreno y me dedico solo al fútbol, y por la tarde es más liviano y sobre todo puedo dedicarme a las empresas gracias al equipo que tengo”, añadió.

La economía y el deporte siempre estuvieron de la mano para el joven español, quien fichó por el Real Valladolid en el pasado mercado de transferencias (enero 2024) desde el Linares, de Primera RFEF. Anteriormente, sus inicios se originaron entre el Jaén y el Marbella, equipo del que se fue siendo el capitán y figura. Ahora, en los blanquivioletas también se convirtió en una pieza clave, sobre todo para lograr la salvación del segundo equipo.

Para el futbolista, el deporte y las finanzas van de la mano

Ortuño es consciente de las dificultades financieras que atraviesan sus colegas, quienes todavía no lograron dar el salto a la Primera RFEF, tercera categoría del sistema de ligas de fútbol de España, en la que se considera que el futbolista pasa del amateurismo al profesionalismo. En ese contexto, el periódico As detalló que el joven reconoció que suele hablar con sus compañeros sobre cuestiones económicas y empresariales. Al mismo tiempo, durante sus ratos libres, Ortuño se dedica a formarse y gestionar sus empresas. Además, estudia ingeniería mecánica y tiene sólidos conocimientos sobre inversiones.

Con otro año más de contrato y uno adicional opcional con el Real Valladolid, el joven empresario vendió su primera empresa a los 17 años por cerca de 100.000 euros, incursionando así en el e-commerce con notable éxito. A partir de allí se asoció con otros empresarios que lo llevó a expandir sus inversiones de manera exponencial.

La base empresarial de Ortuño se encuentra en Dubái, lo que le proporciona acceso a fondos privados de personas con alto poder adquisitivo. Además, uno de sus negocios destacados incluye la venta de aceite exclusivo a clientes selectos a precios elevados.

Cabe destacar que desde joven Ortuño ya mostraba un gran instinto empresarial. A los 16 años ofrecía consejos sobre compras, ventas, inversiones y marketing digital, lo que lo motivó a crear una empresa de asesoría animando a futbolistas y empresarios a emprender y compartir los procesos y beneficios de su experiencia empresarial. Para el español el fútbol y las finanzas van de la mano.