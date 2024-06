De Paul reveló el curioso diálogo que mantuvo con Neymar durante la final de la Copa América 2021: “Perdí esa lucha”

Rodrigo De Paul y Neymar en la final de la Copa América 2021 (Reuters/Amanda Perobelli)

A pocos días del inicio de la Copa América 2024, Rodrigo De Paul recordó la final de la edición pasada -cuando la selección argentina venció a Brasil y cortó una racha negativa de 28 años sin títulos-, hizo especial foco en la actuación de Neymar y reveló un comentario que le dijo durante aquel encuentro disputado el 10 de julio de 2021 en el Estadio Maracaná.

“En el segundo tiempo en una jugada le dije: ‘La verdad, loco, es que sos un fenómeno. No solo por cómo jugás, sino también mentalmente, nadie te corre de tu eje’”, contó el mediocampista del Atlético de Madrid en una entrevista con Telemundo.

De Paul rememoró ese elogio a Ney mientras hablaba de su comportamiento en cancha y de las discusiones que suele tener con los adversarios, algo que, según dijo, es una estrategia. “Lo que me pasa es que busco un rival y una disputa que me mantenga siempre alerta. Lo hago un poco personal, es un ‘yo te quiero ganar a vos’. Y a veces sucede que del otro lado responden y se da una discusión, y otra veces no. Siempre con respeto, todo queda en la cancha”, comentó.

“Creo que la parte mental y psicológica es muy importante en el fútbol, diría que a veces hasta más que las piernas. Hay futbolistas que juegan muy bien, entonces hay que atacarlos por otro lado. Mientras esté todo dentro de las reglas, vale”, amplió entre risas.

En ese contexto, recordó que en aquella final de 2021 trató de desenfocar a Neymar diciéndole “un par de cosas”, pero no lo logró y, resignado, lo terminó alabando por ello: “Perdí esa lucha. Le dije que es un fenómeno, después nos dimos un abrazo y no pude hacer más nada. Ney en esa final fue un espectáculo”. “Fue el rival que más me costó, es un animal”, completó el volante surgido en Racing.

De Paul contó que trató de desenfocar a Neymar hablándole durante el partido, pero no pudo hacerlo (Reuters/Ricardo Moraes)

Con la camiseta de la selección argentina, De Paul, de 30 años, disputó hasta el momento 63 partidos oficiales, en los que convirtió 2 goles y dio 10 asistencias. Además de ser una de las piezas claves de Lionel Scaloni en el mediocampo, el Motorcito tiene tres títulos con la Albiceleste: la mencionada Copa América (2021), la Finalissima Conmebol-UEFA (2021) y la Copa del Mundo (2022).

En la charla con el medio mexicano, se refirió al futuro del combinado nacional. Por un lado, habló de la situación particular de Lionel Messi: “Muchas veces con Leo, mientras tomamos mates, yo le pregunto por el día después. Ojalá que siga estando acá, pero algún día ya no estará acá y digo: ‘Qué difícil va a ser, porque con vos es todo mucho más fácil. Todo te es más sencillo porque a vos te quiere conocer todo el mundo, te dan los mejores predios, las mejores canchas, para que él esté cómodo’”.

Por otra parte, destacó la nueva camada de jugadores: “A los chicos los veo muy bien. Creo que hay mucho futuro en la Selección Argentina. Nosotros, los más grandes, hemos armado algo como para que ellos no sientan la presión de ganar. Que se sientan cómodos para desarrollar todo lo que tienen. Ahí se hizo también un trabajo silencioso. Ellos pueden entrar y jugar a la pelota. Hacer lo que saben. Argentina va a seguir compitiendo en un nivel muy alto porque son todos unos fenómenos”.