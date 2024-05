Violento robo a una figura de Lanús: “Lo que vivimos no se va a borrar de nuestras mentes nunca”

Marcelino Moreno junto a su pareja, Katy Rivero

Marcelino Moreno, una de las principales figuras de Lanús, que regresó al país en el último mercado de pases tras jugar en el Atlanta United de los Estados Unidos y el Coritiba de Brasil, sufrió un violento asalto en su casa. Katy Rivero, la pareja del futbolista, brindó detalles en las redes sociales sobre lo acontecido en su vivienda ubicada en el Predio Villa María de Carlos Spegazzini, Ezeiza.

“No me perdono a mí misma haberme sentido tan indefensa y vulnerable, querer defenderme y proteger de mis hijos pollitos con sus ojitos llenos de miedo, rogar por sus vidas sin importarme más nada. Después de tantos sacrificios que toda madre y padre hacen para darles a nuestros hijos el amor, la educación y la protección que se merecen. Y llega un día que dos inhumanos te entran a tu casa, te amenazan, te maltratan física y psicológicamente, sin compasión por los niños, por las mujeres que pueden ser sus propias madres, sabiendo de todo lo malo que pueden causar”, comenzó su relato la mujer, quien se encontraba en ese momento acompañada por su madre y sus dos hijos. El 10 del Granate, por su parte, había salido a hacer unas compras.

Prosiguiendo con su relato en una historia de Instagram, añadió: “Hoy no tengo ganas de decir gracias a que no nos pasó nada porque lo que vivimos no se va a borrar de nuestras mentes nunca. Mi hijo se va a acordar de cómo se llevaban a su madre sin saber si ese iba a ser el último día que la vería con vida. Yo solo pedía que corriera, que no se cansara de correr”.

“Y acá está lo peor de todo, lo que viene después de un simple robo. ¿Cómo se vuelve a dormir ahora? ¿Cómo se entra otra vez a ese hogar que te sentías tan seguro? ¿Cómo se vuelve a confiar en las personas? ¿Cómo hacés para que tus hijos olviden? ¿Cómo vuelve uno a sentirse tranquilo en un nuevo hogar? ¿Cómo vuelve uno a dormir sin miedo? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuándo termina este robo?”, agregó Catalina Tamara Rivero.

Según pudo saber Infobae, la investigación quedó a cargo de la UFI 2 de Ezeiza, entidad que confirmó que los ladrones (se encontraban enmascarados) eran dos masculinos que portaban armas de fuego al momento de cometer el ilícito.

“Odio ser la víctima de esta situación. No le deseo algo así a nadie, menos delante de tus hijos y de tu madre. Mi madre que cuido de mi Lautaro con garra y espada, que corrió con él y lo mantuvo seguro. Gracias ma. Perdón por este momento de mierda”, manifestó Rivero en otro mensaje. “Esperanza. Quiero creer que voy a sanar”, concluyó la joven.

Marcelino Moreno no se manifestó públicamente al respecto, aunque se cree que hoy será de la partida en el enfrentamiento ante Estudiantes de La Plata en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en el marco de la fecha 3 de la Liga Profesional. El mendocino, desde su regreso a la institución, es una de las principales cartas en la ofensiva del conjunto entrenador por Ricardo Zienlsinki, donde acumula cinco goles y tres asistencias en 21 presentaciones.