Campazzo alcanzó otra final de Europa con el Real Madrid: su resurrección y la búsqueda del título 27° de su carrera

Facundo Campazzo en acción en la semifinal de la Euroliga ante Olympiacos. El Real Madrid accedió a una nueva final (REUTERS/Annegret Hilse)

Regresar para volver a ser. Para nuevamente ser protagonista y feliz. En su esencia. En su lugar en el mundo. O en su otro lugar en el mundo. Uno es Alta Córdoba, Argentina. Y el otro Madrid. Y el Real. Facundo Campazzo no siente que fracasó en la NBA. Porque, en realidad, no fracasó. Fue, lo intentó, jugó y aprendió.

No jugó tanto como quería ni se mantuvo el tiempo que le hubiese gustado en ese “otro mundo”. Pero dejó su huella, sus highlights, sus momentos. Esta NBA, vertical, tan ofensiva, con tanta necesidad que los bases anoten y la metan de tres puntos, no está hecha para él. No le darían la pelota ni los minutos. A la esquina, a tirar, casi como un castigo.

Por eso tenía que volver. A Europa. Al básquet FIBA. A la Casa Blanca. Y así fue, luego de una escala en Belgrado, en el básquet serbio que lo arropó para volver a ser. El Real lo necesitaba y él, al Real. No podía encontrar un lugar mejor. El club más importante del mundo, también en básquet. Y ellos, juntos, con Facu como motor, lo hicieron de nuevo.

Real Madrid llegó a su séptima final en las últimas 11 ediciones de la Euroliga y este domingo, desde las 15 horas (por DSports), buscará el cuarto título en ese lapso y el segundo consecutivo tras el título del 2023.

Real Madrid venció a Olympiacos en la semifinal de la Euroliga con Facundo Campazzo como titular (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Este viernes superó a Olympiacos por 87 a 76 luego de haberle sacado 25 puntos de diferencia y, más tarde, aguantar la arremetida griega. Campazzo resultó esencial, con seis asistencias, para que el Real se alejara 28-10 tras el primer cuarto. Terminó con nueve pases gol, cinco rebotes y dos robos. Fue valioso lanzando sólo tres tiros al aro. Defensa, conducción y liderazgo del argentino.

FC7 viene de ganar el tercer MVP de la temporada en España, además de ser elegido en el quinteto ideal de la Euroliga. Ahora, quien tiene 10 MVPs en su carrera buscará el título 27°. Una verdadera locura. Mismo dominio que vemos con el Madrid, que el año pasado fue campeón -como en 2018 y 2015, por caso- y viene reinando en esta década y media.

Ambos buscarán más ante el Panathinaikos, el otro gigante griego, que venció al Fenerbahce turco, a primera hora. Otra final de Facu. En el Real. Para ratificar que hay vida después de la NBA. Y qué linda vida.