Inter de Milan cambió de dueño por un préstamo impago del anterior propietario

El Inter pasó a manos del fondo norteamericano Oaktree Capital Management (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

El fondo norteamericano de capital de riesgo Oaktree Capital Management se convirtió en el nuevo propietario del Inter de Milán a raíz de un préstamo impago de 395 millones de euros por parte del dueño anterior, Suning Holdings Group. La cláusula se ejecutó durante las últimas horas, a tres años de celebrarse la cesión del dinero.

“Desde el 22 de mayo de 2024, los fondos gestionados por Oaktree Capital Management son propietarios del FC Internazionale Milano. Esto se produce tras el impago del préstamo a tres años concedido por Oaktree a las sociedades holding del Inter, que vencía el 21 de mayo de 2024 con un saldo total de aproximadamente 395 millones de euros”, comunicó el propio fondo.

La dirección a cargo del empresario chino Steven Zhang había llegado a un acuerdo con el fondo Oaktree por un préstamo de 270 millones de euros en el 2021. El compromiso indicaba que el dinero se devolvería tres años más tarde a un 12% de interés por año, es decir, unos 395 millones.

Hasta el momento, no hubo comunicación oficial del lado de la entidad e incluso los medios locales ponen en duda la gira que el plantel tenía pautada por China para finales de julio como pretemporada, para enfrentarse al Atlético de Madrid y PSG.

En el comunicado que emitió el nuevo fondo que tomó el control de la histórica entidad italiana se replicaron también palabras del director general y codirector europeo de la estrategia Global Opportunities de Oaktree, Alejandro Cano: “Como nuevos propietarios, conocemos nuestra gran responsabilidad con la comunidad y el legado histórico del Inter. Estamos comprometidos con el éxito a largo plazo de los nerazzurri y creemos que nuestras ambiciones para el club se unen a las de sus apasionados aficionados en Italia y en todo el mundo. Nuestro objetivo inicial es la estabilidad operativa y financiera del club. Tenemos un gran respeto por el equipo directivo del Inter y esperamos trabajar estrechamente con ellos para proporcionar un fuerte liderazgo al club”.

Este es un nuevo giro para la historia de este club fundado en 1908. Hacia fines del 2014, el apellido Moratti dejó de estar asociado a la entidad después de 60 años involucrados en la gestión de la institución de Milan. Según se informó por entonces, el empresario indonesio Erick Thohir desembolsó 300 millones de euros para adueñarse del control del 70% del paquete accionarial del Inter.

Steven Zhang dejará su cargo en el Inter (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

Aunque dos años más tarde, la figura de Steven Zhang comenzó a vincularse a la entidad cuando el Suning Holdings Group compró el paquete mayoritario por unos 270 millones de euros. Y en 2019 la vinculación de Thoir se terminó por completo tras vender las acciones que le quedaban al grupo asiático LionRock Capital.

Según reprodujo La Gazzetta dello Sport, el ex presidente Massimo Moratti habló sobre quien fuera el dueño y le marcó la cancha a los nuevos propietarios: “Lamento mucho que haya terminado así. Tengo mucho respeto por él. En estos años ganó dos campeonatos y muchos trofeos. Las deudas que no pudo pagar las gastó en el Inter, no en sus propios negocios. Esperaba que pudiera permanecer al frente del club, hace poco supe de él, pero no hablamos de esto. Esperamos que respeten las necesidades del equipo y del club para mantenerse en niveles altos. En el fútbol, un futuro brillante se construye día a día. El aumento de los fondos extranjeros en la Serie A se debe al costo del fútbol”.

Sin lograr un acuerdo para el pago o conseguir una prórroga, el presidente más joven en la historia del Nerazzurro deja su tarea: bajo los seis años de gestión de Zhang (32 años, nacido en 1991), el club alzó 7 trofeos y llegó a 2 finales europeas, una de Champions League y otra de Europa League.

Sin embargo, el periódico italiano Tuttosport asegura que hay “otra cara” de esta gestión deportiva: “Una deuda de unos 700 millones que cargarán las arcas del club y de quienes tendrán que gestionarlo”. E incluso barajan la posibilidad de que los ahora ex propietarios presenten una demanda contra los norteamericanos.

Mientras tanto, no será la primera vez que el fondo estadounidense se ponga al frente de un proyecto deportivo, ya que posee el 80% del SM Caen de Francia. Además, uno de los fundadores, Bruce Karsh, tiene participaciones en el Golden State Warriors de la NBA.