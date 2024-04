Tras su escandaloso divorcio por su “doble vida”, la figura del Manchester City Kyle Walker fue padre por sexta vez

Kyle Walker vuelve a la lista de convocados del Manchester City para el cruce decisivo ante el Real Madrid por Champions (Reuters/Jason Cairnduff)

A horas de la revancha de los cuartos de final de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium de la ciudad inglesa, Kyle Walker volvió a estar en el centro de la escena, pero nada tiene que ver su presente futbolístico en el equipo de Pep Guardiola. El defensor será padre por sexta vez tras confirmarse que su ex esposa, Annie Kilner, dio a luz al cuarto hijo con el futbolista.

La situación sentimental del jugador de 33 años con Kilner (30) se quebró en enero de 2024, luego de que saliera a la luz que el lateral derecho de la selección de Inglaterra, tenía otros dos hijos fruto de su relación amorosa con Lauryn Goodman (33). A pesar de estar divorciado de Annie, Walker acompañó a su ex pareja durante el embarazo y está entusiasmado de volver a ser padre.

“Annie dio a luz a principios de esta semana y está bien. La mamá y el bebé están felices y sanos. Kyle no podría estar más feliz y está muy orgulloso”, expresaron fuentes de la familia en declaraciones que publica el medio inglés The Sun. Además, reconocieron que pese a haber pasado meses duros por la dolorosa separación Walker está haciendo todo lo posible para apoyar a Kilner con su nueva maternidad. “Ahora se están concentrando en el bebé y están ansiosos por presentárselo a sus tres hijos. Es un momento muy especial y disfrutan cada segundo”, agregaron.

La vida privada del futbolista referente del Manchester City ocupó las primeras planas de los medios británicos al destaparse su relación con la influencer Lauryn Goodman, a quien conoció tras separarse de Kilner en 2019. Pero el escándalo mayor saltó años más tarde, luego que Walker contrajera matrimonio con Annie. Goodman reveló que sus dos hijos eran fruto de su relación con el jugador.

Kyle Walker y Annie Kilner con sus hijos durante el Mundial de Qatar 2022 (Jean Catuffe/Getty Images)

“Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones idiotas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor y dolor. El hombre es quien debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”, fueron las palabras de Walker en una entrevista con The Sun.

Otra de las escenas que generó polémicas con Walker ocurrió en el estadio de Wembley, durante el amistoso de marzo pasado ante Brasil por la fecha FIFA. El defensor fue capitán de la selección inglesa y salió al campo de juego con los tres hijos que tuvo con Kilner: Roman, de 11 años, Riaan, de siete, y Reign, de cinco.

Esto enfureció a Goodman. “Es una pena ver que saque a los niños como parte de una disputa entre los adultos y sus innumerables infidelidades. Lauryn no podría estar menos molesta y dice que ‘pronto será un don nadie calvo y con sobrepeso’”, contó una fuente cercana a la mujer que tiene otros dos hijos con el futbolista.

En tanto que una portavoz de Walker, a modo de respuesta a las críticas de Goodman, afirmó: “Los hijos de Kyle estaban en el campo para compartir el honor de que su padre liderara a Inglaterra antes de la Eurocopa. Los anteriores capitanes de Inglaterra lo han celebrado de la misma manera con sus familias. Fue una ocasión especial para Kyle y un momento de orgullo para los chicos que fue apreciado por los aficionados ingleses en Wembley”.

Kyle Walker, Annie Kilner y Lauryn Goodman

Como si esto fuera poco, la leyenda del City también se vio involucrado en un rumor por una supuesta amante en medio de su relación con Kilner y Goodman. Un periodista inglés aseguró que el futbolista mantuvo una tercera relación paralela durante los últimos años. “Se ha descubierto que Kyle también estuvo saliendo con una mujer misteriosa. La conoció en un club en enero de 2019, cuatro meses antes de separarse brevemente de su esposa, Annie Kilner. La relación con la modelo duró hasta septiembre de 2021″, afirmó el cronista Stephen Moyes.

Por el momento, Walker se siente feliz de ser nuevamente padre, pese a que meses atrás había mostrado arrepentimiento sobre su pasado, y su entorno insiste en que el jugador está completamente enfocado en sus objetivos con Manchester City y la selección de Inglaterra.