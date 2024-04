El insulto de Djokovic a un espectador en medio de un partido y su reacción tras quedar eliminado en Montecarlo

La furia de Djokovic contra un espectador en Monte Carlo

No es el mejor comienzo de temporada para Novak Djokovic. El serbio, que todavía sigue como la mejor raqueta del mundo en el ranking ATP, perdió en las semifinales del Masters de Montecarlo frente a Casper Ruud por 6-4, 1-6 y 6-4 y todavía no pudo celebrar un título en lo que va del 2024.

Más allá de la caída contra el noruego, décimo preclasificado en el torneo, durante el duelo se produjo una situación que llamó la atención de los aficionados en la cancha Rainier III del complejo que tiene una vista impactante en el Principado. Durante el octavo game del tercer set, con ventaja para Ruud (4-3) y Djokovic al serbio, el serbio perdió el punto por una mala devolución (15-15) y, en un acto reflejo, giró para mirar con destino a una de las gradas.

“Cerrá la puta boca”, fue lo primero que dijo Nole en inglés mientras miraba a un espectador en las tribunas. Luego de eso, repitió una frase que, al parecer, sería un insulto en serbio en el que descargó su furia contra una persona en particular entre los presentes en el estadio. Según indicó la prensa británica, en este caso el periódico Daily Mail, el apuntado luego fue retirado del recinto.

Si hablamos de lo que fue el partido, Djokovic tuvo un comienzo errático y perdió dos de sus primeros tres juegos de servicio, lo que le permitió a Ruud llevarse la primera manga. Luego de una buena recuperación, en la que solo cedió un game en contra, el set definitivo quedó en manos del noruego, que le ganó por primera vez al máximo ganador de torneos de Grand Slams entre los varones luego de 24 duelos entre sí. ¿Cómo fue la definición del juego? Nole cometió una doble falta que le dio la victoria al tenista nórdico de 25 años.

Djokovic no pudo ante Ruud y perdió en las semifinales de Montecarlo

Una vez que terminó el encuentro, Djokovic tuvo contacto con la prensa y se refirió a su actualidad y también habló del difícil inicio de temporada, en la que todavía no pudo celebrar un título. “Por supuesto, me siento decepcionado de perder un partido así. Ha estado ajustado. Enhorabuena a Casper, ha jugado muy bien, especialmente al comienzo del primer y del tercer set. Yo he tenido mis oportunidades, pero el último juego no ha sido muy bueno. Muchos errores no forzados y él ha estado sólido hasta el último punto. Se merece la victoria”, fue el primer análisis del serbio tras la derrota.

“Mi juego tuvo altibajos. Lo positivo es que conseguí remontar después de perder el primer set y encontrar la fuerza en mi juego, así que me llevo cosas positivas de este torneo, pero por supuesto estoy decepcionado por la derrota”, agregó.

El número 1 del mundo en el tenis masculino resumió lo que va de la temporada para él, en la que solo disputó tres torneos y en dos de ellos cayó en semifinales. “Bueno, quiero decir, estoy acostumbrado a un nivel muy alto en cuanto a expectativas de resultados, así que no haber ganado un título, comparado con los últimos 15 años, no es una gran temporada en absoluto, pero llegué a semifinales en Australia y aquí”, expresó.

Y concluyó: “Sólo he jugado tres torneos este año, así que, por supuesto, es normal que haya temporadas en las que no empieces bien, y esta es una de ellas. Espero que los resultados aquí me ayuden a mejorar, porque he jugado un buen tenis. Espero que en los próximos torneos pueda jugar aún mejor”. ¿Cómo sigue el calendario para Djokovic? A continuación participará del Open de Madrid, que comenzará el próximo 24 de abril.

En la definición por el título en Montecarlo, el griego Stéfanos Tsitsipás superó por 6-1 y 6-4 a Casper Ruud para ganar por tercera vez el Masters 1000 que se lleva a cabo en uno de los escenarios más paradisíacos de Europa.