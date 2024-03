Trompo, golpe y lamento: así fue el abandono de Franco Colapinto en el GP de Arabia Saudita en Fórmula 2

Franco Colapinto sufrió un nuevo percance en el GP de Arabia Saudita por la Fórmula 2 que lo obligó a abandonar la carrera. Cuando promediaba la vuelta 15 (de un total de 28) y marchaba en el undécimo lugar, el piloto argentino que en el inicio del recorrido había roto el alerón delantero de su monoplaza al impactar con el español Pepe Martí, rozó una pared luego de tomar una curva, dañó su suspensión y complicó su frenaje con la pinchadura de una rueda.

Te puede interesar: “¡Otra vez no, Franco!”: el accidente que tuvo Colapinto y complicó su clasificación en la Fórmula 2

El auto del corredor bonaerense de 20 años dio un trompo en la curva 1 y quedó fuera de la pista, situación que no pudo remontar. Ya había pasado la línea del francés Victor Martins y tenía entre ceja y ceja al barbadense Zane Maloney. Inmediatamente luego de la salida del coche del argentino, el safety car se hizo presente en la pista hasta la regularización de la carrera.

A los pocos segundos, las cámaras de la transmisión oficial captaron el lamento de un Colapinto que había quedado 11° en la carrera corta del circuito de Yeda, mientras que en el primer GP del año (Baréin) acabó 18° en la carrera corta y sexto en la larga, sumando 8 puntos que lo mantenían en el noveno lugar de la tabla de posiciones de pilotos. Por su parte, su compañero de escudería MP Motorsport, el noruego Dennis Hauger, salió primero en la carrera corta y se mantuvo en el podio con un tercer lugar en la larga. En territorio saudí, el primero de la segunda ronda fue el brasileño Enzo Fittipaldi, mientras que segundo culminó el indio Kush Maini.

Hay que mencionar que Colapinto ya había tenido problemas en la qualy: sufrió un accidente durante los primeros minutos de la clasificación y terminó condicionado. Tras detenerse durante unos minutos en los boxes para verificar su monoplaza luego de tocar el paredón, el hombre de MP Motorsports pudo ser parte de la tanda y terminó remontando para acomodarse en el 13° lugar. Tras ese episodio, declaró en Fox Sports: “Una lástima. Estoy re caliente, la verdad. Le pegué muy fuerte a la pared en la primera vuelta. Venía haciendo una buena vuelta, pero creo que al no estar acostumbrado también a los circuitos callejeros, solamente corrí en Mónaco, es el primer circuito callejero rápido.

Te puede interesar: Franco Colapinto no pudo arrancar su auto, lo ayudaron en boxes y terminó salvando su día: “Teníamos el embrague un poco mal”

En la jornada de ayer, el argentino sufrió un percance que obligó su regreso a la pista proveniente de los boxes. Debió remontar desde los últimos lugares hasta cerrar la jornada en el 11° lugar. “Teníamos el embrague un poco mal y, cuando largué, se me paró. Una lástima... Teníamos un buen auto para correr, tenía bastante ritmo. Después me frené un poco. Cuando se empezaron a calentar las gomas, empecé a patinar un poco más y no los pude pasar”, había dicho al respecto a los micrófonos de ESPN.

La Fórmula 2 retornará a la actividad el fin de semana del 23 de marzo con el GP de Australia y habrá un parate prolongado de casi dos meses porque regresará el 18 de mayo en el mítico trazado italiano de Ímola y el 25 del mismo mes se correrá en Mónaco. La segunda categoría está compuesta por 14 fechas, con citas en España, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Monza, Azerbaiyán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Te puede interesar: Sebastián Báez confirmó su enorme presente: brilló ante Martínez, se clasificó a su segunda final seguida y será el mejor argentino del ranking

ASÍ TERMINÓ LA SEGUNDA RONDA DEL GP DE FÓRMULA 2 EN ARABIA SAUDITA