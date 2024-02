La decisión de la Fórmula 1 que provocó la indignación de Lewis Hamilton: “Parece obsceno”

Provocar un choque implicaría una multa de 1 millón de euros en la Fórmula 1 (Foto: AFP)

Una nueva temporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, con la primera carrera pautada este fin de semana en el Circuito Internacional de Baréin. Cada escudería apronta los detalles finales para la largada y la FIA también se encarga de cerrar las últimas modificaciones en el reglamento. Entre los cambios de cara al inicio, el órgano que regula la disciplina decidió cuadruplicar la cifra máxima de castigo en caso de una infracción durante la competencia.

Cabe destacar que la multa más cara que se podía imponer a los pilotos por un error grave como causar una colisión era de 250.000 euros. Sin embargo, ahora los pilotos podrían ser sancionados con multas de hasta 1 millón de la moneda europea. Estas nuevas normas fueron aprobadas en una reunión del Consejo Mundial del Automovilismo celebrada en Ginebra el pasado mes de octubre y tendrá impacto por primera vez de manera oficial cuando larguen el sábado frente a los ojos del mundo.

La FIA explicó que la modificación del Código Deportivo Internacional se debe a que las normas anteriores “no reflejan las necesidades actuales del automovilismo”, tras no haber sido revisadas ni modificadas en los 12 años anteriores. Es importante resaltar que no se consultó a los conductores sobre el aumento de las sanciones y muchos ya mostraron su desacuerdo al respecto de los cambios.

Por ejemplo, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton declaró que se negaría a pagar las multas a menos que cumplieran sus condiciones. “Tenemos que pensar en el mensaje que se envía a los espectadores. Si se nos va a multar con un millón, asegurémonos de que el 100% se destina a una buena causa”, explicó el británico. Y añadió: “Es mucho dinero en esta industria y hay mucho más que tenemos que hacer en términos de crear una mejor accesibilidad y diversidad, esa es la única manera de que me quiten ese millón”.

Lewis Hamilton se convirtió en el estandarte contra la suba de los precios de las multas (Foto: Reuters)

El piloto de 39 años recibió la temporada pasada las multas más elevadas de todos los pilotos de F1, por poco más de 50 mil euros, por cruzar una pista en directo en el Gran Premio de Qatar tras un accidente con su compañero de equipo en Mercedes, George Russell. Justamente su colega fue quien también se quejó al respecto. “Creo que es bastante ridículo que un piloto pueda ser multado con un millón de euros”, deslizó a días del inicio de una nueva temporada.

Hamilton es el estandarte de la lucha contra la modificación del reglamento. “En mi primer año en la F1, yo tenía un salario de cinco cifras y perdí más de seis cifras en ese primer año pagando un entrenador, vuelos, un asistente y ese es probablemente el caso del 25 por ciento de la parrilla. Hacemos lo que nos gusta, así que no me quejo por ello, pero si le multan con un millón, no sé qué va a pasar”, argumentó sobre el alto costo que implica la profesión.

Y complementó con un respetuoso reclamo a los dirigentes: “Ya hemos pedido antes a la FIA que nos diga a dónde van a parar esas multas, qué causas. Tiene que invertirse en la formación, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Me encantaría tener algo de claridad y transparencia, si realmente creen que una multa de un millón vale la pena y se va a reinvertir en el deporte, entonces tal vez uno de los pilotos que gana mucho está feliz de pagar eso, pero parece obsceno”.