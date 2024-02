El mensaje de cumpleaños de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo: el dulce apodo que utilizó

La dedicatoria de de Messi a Antonela (Instagram)

Lionel Messi comenzó el cumpleaños N° 36 de Antonela Roccuzzo lejos de su familia. Es que anoche, en Los Ángeles, salió al rescate del Inter Miami y anotó el gol del empate (1-1) ante los Galaxy en tiempo de descuento, tras una doble pared con Jordi Alba, su viejo socio del Barcelona. Así, logró cuidar el invicto de las Garzas, que suman cuatro puntos en el inicio de la temporada de la MLS. Pero, claro, no se olvidó de su esposa y madre de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Más allá de los saludos en privado y en el seno de sus seres queridos, la Pulga decidió compartir su amor en las redes sociales. Fue en su cuenta de Instagram en la que publicó un tierno mensaje para su compañera de vida. “¡Feliz cumple, Princesa! Te amo”, escribió, junto a una foto de ambos en un entorno especial.

Es que detrás se observa una decoración en consonancia con su dedicatoria: globos de colores, flores y las imágenes de dos princesas de Disney: Pocahontas y Cenicienta. Messi viene de superar la barrera de los 500 millones de seguirores en Instagram, por lo que su mensaje tuvo una tribuna nutrida, a la que le gritó sus sentimientos por Anto.

“El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona con la que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento. Y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, supo destacar sobre su esposa, en una de sus declaraciones más profundas.

“Yo la conozco a ella desde los siete años. La relación nuestra empezó más adelante, pero desde los siete años nos conocíamos. En realidad ella era la prima de mi mejor amigo (Lucas Scaglia). Ahí nos conocemos y ahí arranco todo. Pero sí, nos conocemos muchísimo, de toda la vida”, completó en una entrevista de 2017.

El gol de Messi ante LA Galaxy desde todos los ángulos

En efecto, aquella amistad infantil se vio en pausa en el 2001, cuando el punta fue fichado por el Barcelona. No era moneda corriente en ese tiempo tener una computadora doméstica. Y más difícil aún era disponer de Internet. Por eso la comunicación de Lionel y Antonela, con los casi 13 mil kilómetros de distancia, se hacía por carta. “Vas a ser mi novia”, le prometía el ya canterano de La Masía a la Negra (como muchos integrantes de su círculo íntimo todavía la llaman cariñosamente), que algunas veces se imaginaba cómo sería acompañarlo en su aventura por Europa.

Con el tiempo, aquel presagio se cumplió. Y Messi y Antonela se prodigan su amor ante los ojos del mundo.