De estar preso y no hacer Inferiores a ser el héroe de Racing con un gol de “laboratorio” ante Independiente: la historia de Maravilla Martínez

Adrián Martínez fue el protagonista de la jornada en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El goleador de la Copa de la Liga acrecentó su racha con el único gol del triunfo por 1-0 de Racing ante Independiente en el Clásico de Avellaneda. Su contundencia en la red fijó su sexto tanto en el torneo local, una cifra que lo equiparó con Miguel Borja en lo más alto del ranking.

Te puede interesar: Racing venció 1-0 a Independiente con gol de Maravilla Martínez y se quedó con el Clásico de Avellaneda

El refuerzo de la Academia para este mercado de pases tiene una dura historia de vida en sus espaldas, luego de que haya estado detenido por seis meses en 2014, acusado de liderar una venganza familiar, después de que su hermano recibiera tres balazos en el pecho en un violento episodio que jamás fue esclarecido. Esta situación lo acercó a la religión y su resiliencia lo llevó a vestir la camiseta de un grande del fútbol argentino a sus 31 años. “No sé si es el gol más importante de mi carrera porque mi etapa va creciendo de a poco. Sé que va a dejar un recuerdo muy grande para mí y mi familia. Pude marcar una huella más en este club”, contó en charla con ESPN.

Demoró cuatro jornadas en anotar sus primeros goles con Racing. Más precisamente, el 9 de febrero convirtió tres tantos en el triunfo 4-1 contra San Lorenzo. Unos días después, marcó un doblete contra Newell’s y ahora entró en el corazón del hincha con un festejo ante el rival de toda la vida. Sobre eso, confesó que Gabriel Arias le aportó un dato clave en la definición elegida por Maravilla: “Cuando llegó el momento no quería errar. Justo me había dicho que me fije, porque (Rodrigo Rey) siempre abría el pie derecho y le dije que le enganchaba para el izquierdo. Cuando llegué, me planteé si enganchaba o no, se me dio”.

Te puede interesar: La llamativa sentencia de Oscar Ruggeri que abrió el debate: “El mejor River de la historia fue el del ‘86, al Barcelona lo comíamos en un pancho″

“Nos merecemos esta victoria. Con el plantel que se armó, queremos pelear e intentar lo más que podamos”, contó. Y en diálogo con TNT Sports agradeció el apoyo de los fanáticos en la previa: “Es muy importante esta victoria, es un clásico. Ayer nuestra gente nos fue a hacer un banderazo y nos hicieron sentir el cariño. Se lo dedicamos a ellos, que son los que siempre nos apoyan”.

* Las declaraciones de Martínez después de la victoria en el clásico

Te puede interesar: Defensa y Justicia no pudo con Central Córdoba de Santiago del Estero en el cierre de la sexta fecha de la Copa de la Liga

Su excelente actualidad contrasta con sus peores momentos, los cuales relató en una sentida entrevista con Infobae. “Desde que salí de la cárcel, mi vida estuvo enfocada en Dios. Un ejemplo es lo que pasó en este mercado de pases, porque Racing tenía el dinero para contratar a un 9 de trayectoria y me eligió a mí. Fue Dios quien me puso en este camino, aunque después todo depende de quién hace los goles”, narró.

“Trato de no quedarme con los recuerdos malos. Las cosas pasan por algo. Algunas personas pueden sufrir una enfermedad y otras pueden pasar por la cárcel. El tema es cómo lo supera cada uno. Yo estoy agradecido, porque si no hubiera llegado a esa situación, nunca hubiese conocido a Dios. Más allá del fútbol, la religión cambió mi vida”, reveló con una naturalidad impresionante sobre su experiencia en el penal de Campana.

Nunca se desconectó de su amor por el fútbol tras las rejas, aunque el modelo carcelario tenía sus propias reglas: “Adentro se podía jugar, pero había una sola cancha. Y cuando se armaban los partidos, la mayoría salía a descargarse. Se cagaban a puñaladas, porque jugaban con facas. Se armaban quilombos bastante seguido”.

* El resumen de la victoria de Racing ante Independiente

Sus 18 goles y 4 asistencias en 41 partidos con Instituto lo pusieron en los primeros planos del fútbol argentino en la plenitud de una carrera iniciada en Defensores Unidos de Zárate. Recién a los 23 años se metió de lleno a este deporte porque su llamativo caso incluye no haber pasado ningún proceso formativo. El ascenso lo cobijó, vistió la camiseta de Atlanta y se marchó a Paraguay, donde jugó en Sol de América, Libertad y Cerro Porteño. Estuvo a préstamo en Coritiba de Brasil y llegó en condición de libre a la Gloria, su trampolín a Racing.

“Desde que me choqué con el fútbol, todas las sensaciones son buenas. A los tres años de dedicarme a esto, ya estaba jugando Copa Libertadores, con futbolistas de Selección o en estadios increíbles como el Maracaná. Fue una bendición lo que me pasó. Estoy agradecido con la vida”, sentenció en charla con este medio tiempo atrás.

Una de las revelaciones de la Copa de la Liga dejó a Racing en la tercera colocación de la Zona B con 13 puntos, a 3 del líder Godoy Cruz, que aún debe jugar el encuentro de la fecha contra Instituto. Maravilla Martínez podrá mejorar su cosecha personal este viernes desde las 21:15 ante Platense en Vicente López.